Le Vietnam exhorte l'UEEA à ouvrir davantage son marché à ses produits aquatiques

Le ministre par intérim de l'Industrie et du Commerce, Lê Manh Hùng, a appelé la Russie et l'Union économique eurasiatique (UEEA) à ouvrir davantage leurs marchés aux produits aquatiques vietnamiens.

Photo : VNA/CVN

Lê Manh Hùng a lancé cet appel lors d'une rencontre, lundi 2 mars à Hanoï, avec Bakytzhan Sagintayev, président du conseil d'administration de la Commission économique eurasienne (CEE).

Il a affirmé que l'UEEA demeure un partenaire commercial traditionnel, fiable et important pour le Vietnam, et qu'elle a été le premier bloc économique européen à signer un accord de libre-échange (ALE) avec le pays.

Après une décennie de mise en œuvre, cet accord a produit des résultats positifs significatifs. Environ 60% des lignes tarifaires ont été ramenées à zéro dès l'entrée en vigueur de l'accord en 2016, tandis que les autres ont fait l'objet d'un plan décennal, en grande partie achevé d'ici 2025. Le volume des échanges bilatéraux est passé de 3,04 milliards de dollars en 2016 à 5,94 milliards de dollars en 2025.

La structure commerciale entre les deux parties est complémentaire, permettant aux entreprises de bénéficier de tarifs préférentiels et d'améliorer leur compétitivité. Plusieurs exportations vietnamiennes clés vers le marché de l'UEEA ont enregistré une forte croissance grâce aux préférences accordées par l'ALE, notamment les produits aquatiques, le café, le poivre, les noix de cajou et les textiles d'habillement.

Cependant, le ministre par intérim a également souligné un certain nombre de points en suspens nécessitant une résolution. Le Vietnam a exhorté l'UEEA à renoncer à l'application du mécanisme de "sauvegarde du déclenchement" aux textiles d'habillement vietnamiens, arguant que cette mesure n'est plus conforme aux réalités du marché ni aux pratiques internationales.

Photo : CTV/CVN

Il a également proposé que la Russie et le bloc élargissent l'accès des produits aquatiques vietnamiens, envisagent la levée des suspensions et approuvent l'autorisation d'exporter pour de nouvelles entreprises. Le Vietnam a par ailleurs demandé à l'UEEA de partager des données sur les importations préférentielles afin d'appuyer l'évaluation de la mise en œuvre de l'ALE.

De son côté, Bakytzhan Sagintayev a déclaré que l'accord avait contribué positivement à la croissance des échanges commerciaux entre les deux parties. Il s'est félicité de l'augmentation constante du commerce bilatéral et s'est dit convaincu que la coopération continuerait de se développer dans les années à venir.

Les deux parties se sont engagées à faciliter l'accès au marché, à lever rapidement les barrières commerciales et à remédier aux difficultés afin de répondre aux besoins de coopération et d'exploiter pleinement le potentiel économique de l'UEEA et du Vietnam. Elles ont également réaffirmé leur engagement à diversifier les sources d'approvisionnement et à élargir les marchés, en vue de renforcer la compétitivité et de minimiser les risques géopolitiques susceptibles de perturber les chaînes d'approvisionnement.

