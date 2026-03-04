Hanoï exhorte à suspendre les voyages dans les zones de conflit du Moyen-Orient

Le Service du tourisme de Hanoï a demandé à l’Association du tourisme de Hanoï, au Club de voyage UNESCO de Hanoï, à la Société de tourisme de Hanoï, aux associations touristiques locales et aux prestataires de services de voyages internationaux de la ville de suspendre l’organisation de voyages dans les zones de conflit dangereuses du Moyen-Orient, conformément aux avertissements du ministère des Affaires étrangères.

Photo : Xinhua/VNA/CVN

Le Service du tourisme de Hanoï est déconseillé aux citoyens vietnamiens de se rendre actuellement en Iran, en Israël et dans d’autres pays du Moyen-Orient en raison des conflits en cours et de l’évolution complexe de la situation sécuritaire, selon une note officielle adressée par le Service aux organismes susmentionnés le 3 mars.

Afin de garantir la sécurité des touristes vietnamiens et des visiteurs internationaux originaires du Moyen-Orient se rendant au Vietnam, le Département a demandé aux associations touristiques et aux entreprises de voyages internationaux de Hanoï de suivre de près et régulièrement l’évolution de la situation dans les zones de conflit et de se conformer strictement aux recommandations du ministère des Affaires étrangères.

Le Département a également demandé aux services concernés d’examiner tous les programmes de voyages signés, ouverts à la vente ou à venir concernant les pays en situation de conflit, ainsi que les voyages déjà vendus à des visiteurs internationaux originaires de zones de conflit et prévoyant de se rendre au Vietnam (le cas échéant). Il leur a été demandé de négocier des reports, des annulations ou des ajustements appropriés des itinéraires et des horaires afin de préserver les droits et intérêts légitimes des touristes, conformément aux contrats et à la réglementation en vigueur.

Dans le cas où des agences de voyages organisent actuellement des voyages avec des groupes présents dans des zones de conflit, elles doivent maintenir un contact régulier avec leurs partenaires et les représentations diplomatiques vietnamiennes dans les pays hôtes, ou avec les services de protection des citoyens du ministère des Affaires étrangères.

Le service a demandé aux services compétents de suivre de près la situation et d’en informer rapidement l’Autorité nationale du tourisme du Vietnam et le Département afin de coordonner la gestion de tout incident survenant.

VNA/CVN