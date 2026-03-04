Conflit au Moyen-Orient : les derniers développements

Israël a annoncé le 3 mars avoir lancé une "large vague" de nouvelles frappes sur l'Iran, alors que la guerre au Moyen-Orient entre dans son cinquième jour.

L'Iran continue en représailles de lancer des missiles contre Israël et sur le Golfe. L'armée israélienne et le mouvement armé libanais Hezbollah se livrent mutuellement à des frappes.

Le point sur les derniers développements :

- Vague d'attaques contre l'Iran

L'armée israélienne a dit avoir lancé une nouvelle "large vague de frappes" sur l'Iran visant "des sites de lancement (de projectiles), des systèmes de défense aérienne et d'autres infrastructures" du pays.

Elle avait annoncé plus tôt avoir visé un centre militaire souterrain secret dans la région de Téhéran, détruisant "un élément clé de la capacité" de l'Iran "à développer des armes atomiques".

Les États-Unis ont eux affirmé avoir frappé "près de 2.000 cibles" depuis le début de la guerre en Iran.

- Pluies de débris en Israël

De nombreux missiles iraniens ont visé Israël dans la nuit du 3 au 4 mars, déclenchant des tirs d'interception. Des débris sont tombés à Tel Aviv et des explosions ont été entendues depuis Jérusalem.

Le Hezbollah a dit avoir ciblé la base navale de Haïfa, dans le Nord d'Israël, sa douzième attaque de la journée du 3 mars.

- Forte explosion à Beyrouth

Une forte explosion a été entendue dans la nuit du 3 au 4 mars, à Beyrouth.

L'armée israélienne avait indiqué plus tôt qu'elle frapperait le Hezbollah jusqu'à son désarmement.

Selon les autorités libanaises, la guerre a déjà entraîné le déplacement de plus de 58.000 personnes dans le pays.

- Impact financier

Les prix du pétrole ont continué de grimper le 4 mars en Asie.

La Bourse de Séoul a plongé de 6% à l'ouverture le 4 mars. Les bourses européennes avaient terminé le 3 mars en net recul : Paris -3,46%, Francfort -3,44% et Londres -2,75%.

- Base américaine touchée

Un missile iranien a frappé la base militaire américaine d'Al-Udeid au Qatar "sans faire de victimes", a indiqué le ministère de la Défense qatari dans un communiqué.

- Espionnage au Qatar

Le Qatar a dit avoir démantelé deux cellules d'espionnage affiliées aux Gardiens de la Révolution, l'armée idéologique de la République islamique d'Iran.

- Aéroport de Bagdad

Un drone a été abattu près de l'aéroport international de Bagdad, qui comprend une base militaire accueillant des conseillers américains, selon les autorités irakiennes qui n'ont pas précisé son origine.

Au sud de la capitale, c'est le camp militaire d'une faction pro-Iran qui a été visé par une frappe aérienne.

- Le consulat américain de Dubaï visé

Une attaque de drone a provoqué le 3 mars un incendie à proximité du consulat américain de Dubaï sans faire de blessés, selon les autorités émiraties.

Une attaque du même type avait visé la veille l'ambassade des États-Unis en Arabie saoudite, fermée jusqu'à nouvel ordre comme celles du Koweït et du Liban.

- Possible escorte américaine à Ormuz

Donald Trump a dit que la marine américaine pourrait escorter "si nécessaire" des pétroliers à travers le détroit d'Ormuz, passage stratégique entre l'Iran et Oman où la navigation est aujourd'hui paralysée.

- Renforts français et britanniques

Paris a annoncé envoyer au Moyen-Orient des renforts militaires, dont le porte-avions Charles de Gaulle et des avions Rafale. Londres envoie un navire de guerre et des moyens antidrones pour protéger les bases britanniques à Chypre.

Deux bases françaises de la région ont subi des "frappes limitées" depuis le début du conflit, selon le président français Macron, qui estime que l'Iran porte la "responsabilité première" de cette guerre.

- L'Iran aurait frappé le premier, affirme Trump

Le président américain a assuré que l'Iran aurait attaqué "en premier" si Israël et les États-Unis n'avaient pas lancé le 1er mars leur opération, qui a "presque tout détruit" en Iran.

"J'ai peut-être forcé la main d'Israël", a-t-il ajouté. Selon lui, la plupart des responsables iraniens auxquels pensait Washington pour diriger l'Iran après la guerre sont morts.

- Funérailles de Khamenei

Le guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, tué dans les frappes israélo-américaines le 1er mars, sera inhumé dans la ville sainte de Machhad (Nord-Est). La date n'a pas encore été communiquée.

- Menace sur les centres économiques du Golfe

L'Iran a poursuivi ses frappes dans le Golfe : des explosions ont été entendues le 3 mars à Doha, Abou Dhabi et Dubaï.

Un général iranien a menacé de viser "tous les centres économiques" de la région en cas de poursuite des frappes israélo-américaines.

