Le Premier ministre veut une réforme optimale des entreprises publiques

La restructuration des groupes et entreprises publiques doit adhérer à l’esprit de “placer les intérêts nationaux au-dessus de tout” pour garantir que le capital de l’État soit géré et développé de manière optimale, au service du développement national dans la nouvelle ère, a déclaré le Premier ministre Pham Minh Chinh.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a émis cette demande en présidant la 8e réunion du Comité directeur du gouvernement chargé d’examiner la mise en œuvre de la résolution du XIIe Comité central du Parti sur la poursuite de la réforme et de la réorganisation du système politique pour garantir sa rationalisation et son fonctionnement plus efficace et efficient.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh, également chef du du Comité directeur, a critiqué le modèle actuel de gestion des entreprises publiques et du capital de l’État, qu’il a décrit comme limité par la Loi sur la gestion et l’utilisation du capital de l’État investi dans la production et les activités des entreprises.

Le chef du gouvernement a appelé à une refonte urgente, plaidant pour une séparation nette entre les responsabilités de gestion d’État et la gestion du capital de l’État dans les entreprises.

Le gouvernement ne devrait gérer directement qu’un groupe restreint d’entreprises stratégiques essentielles à l’économie nationale, cruciales pour la régulation macroéconomique et essentielles aux tâches stratégiques nationales, a-t-il affirmé.

Pour mettre en œuvre cette transformation, il a exigé une action rapide pour modifier la loi sur la gestion et l’utilisation du capital public investi dans la production et les affaires des entreprises. Ces révisions visent à permettre au gouvernement et à ses ministères de se concentrer sur la gestion d’État par le biais de la planification stratégique, de l’élaboration des politiques et de la garantie d’une surveillance et d’une inspection solides alignées sur leurs fonctions et responsabilités respectives.

Un examen approfondi

Dans sa directive, le dirigeant a souligné l’importance de déléguer la gestion et le développement du capital de l’État aux représentants des propriétaires d’État, tout en accordant aux groupes et entreprises publiques l’autonomie dont elles ont besoin pour prospérer.

Il a ordonné un examen approfondi des meilleures pratiques mondiales et des approches réussies pour identifier les solutions les plus optimales. Les conclusions et recommandations de cet examen devraient être documentées dans un rapport à soumettre au Comité directeur central et au Politburo pour examen.

Dans le but d’affiner la structure organisationnelle du secteur des statistiques, il a sollicité les commentaires des membres du Comité directeur. Combinés à des éclairages politiques, juridiques et pratiques, ainsi qu’à des modèles internationaux, ils devraient façonner une proposition de structure optimale pour l’agence nationale des statistiques du Vietnam, a-t-il indiqué.

