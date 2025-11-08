Hô Chi Minh-Ville accueille plus de 6,58 millions de visiteurs étrangers en dix mois

Selon le Service municipal du tourisme, Hô Chi Minh-Ville affiche une performance touristique notable. Au cours des dix premiers mois de 2025, la ville a en effet accueilli plus de 6,58 millions de visiteurs internationaux, ce qui représente 65,9% de l'objectif annuel établi.

Parallèlement, le tourisme domestique a généré 33,08 millions de visiteurs, soit 66,2% du plan fixé. Globalement, les recettes touristiques cumulées atteignent 208.066 milliards de dôngs, correspondant à 71,7% de l'objectif annuel total de 290.000 milliards de dôngs.

Les activités de transport sont restées dynamiques en octobre, répondant efficacement à la demande croissante de déplacements et d'échanges commerciaux. Les transports publics ont enregistré 55,1 millions de passagers, dont 1,8 million sur la ligne de métro Bên Thành - Suôi Tiên, tandis que le transport aérien a maintenu un niveau élevé avec 3,3 millions de voyageurs.

Le tourisme de la ville poursuit sa croissance positive, de bon augure à l'approche de la haute saison et de l'accueil imminent de grands groupes internationaux. Le secteur renforce également la coopération régionale et intensifie sa promotion sur les marchés clés. Une illustration de cette stratégie est le développement du tourisme médical, réalisé en partenariat étroit avec les provinces du Delta du Mékong et du Sud-Est.

Selon Bùi Thi Ngoc Hiêu, directrice adjointe du Service municipal du tourisme, le secteur touristique de la ville souhaite connecter les ressources interrégionales, promouvoir la coopération public-privé et développer un écosystème touristique de santé complet, afin de faire rayonner l'image de Hô Chi Minh-Ville, destination du bien-être, de l'expérience et du bonheur.

Les données récentes d'Agoda indiquent par ailleurs une hausse significative de 59% des recherches d'hébergement au Vietnam en provenance d'Europe de l'Est. Cette augmentation fait suite à l'entrée en vigueur de la politique d'exemption de visa pour douze pays européens à partir du 15 août 2025.

Hô Chi Minh-Ville se positionne solidement dans le Top 5 des destinations les plus recherchées, se classant troisième avec un taux de recherche de 56%. Cela confirme son attractivité croissante et sa place de choix auprès des voyageurs internationaux.

VNA/CVN