Hô Chi Minh-Ville : le potentiel du tourisme spirituel

Riche en sites historiques et en paysages remarquables, Hô Chi Minh-Ville voit émerger le tourisme spirituel comme un produit prometteur à fort potentiel de développement.

Plus qu’une simple visite touristique, le tourisme spirituel ici s’apparente à un pèlerinage, une quête des racines culturelles, où chaque lieu de culte devient un “musée vivant” conservant la mémoire collective, chaque fête une symphonie de gratitude et d’espérance, et chaque rituel un fil reliant les générations.

En plus de ses atouts connus dans le tourisme balnéaire et de détente, Hô Chi Minh-Ville – en particulier la région Sud-Est – dispose de tous les éléments nécessaires pour créer des circuits spirituels originaux, durables et riches en expériences, diffusant les valeurs humanistes du Sud du Vietnam.

Les temples bouddhistes et les cultes populaires

Au-delà des plages et du rythme animé de la vie urbaine, la région Sud-Est d’Hô Chi Minh-Ville séduit aussi par la profondeur de sa culture spirituelle, façonnée par des siècles de coexistence harmonieuse entre bouddhisme et croyances populaires.

Le Temple bouddhiste Thích Ca Phât Dài, majestueux et serein, s’intègre harmonieusement dans le paysage naturel, tandis que la pagode Niết Bàn Tịnh Xá et la pagode Linh Sơn Cổ Tự séduisent par leur élégance et leur spiritualité.

En parallèle, un réseau de sanctuaires et temples illustre la dévotion des communautés de pêcheurs : le Temple Thần Long Phuoc et le Temple communal Thắng Tam, lieux de gratitude et de prières pour la protection des divinités marines ; le temple de Madame Phi Yến, sur l’île de Côn Dảo, symbole immortel de fidélité et de sacrifice des femmes vietnamiennes.

Ces édifices dépassent leur valeur historique ou architecturale : ils incarnent la bienveillance, la reconnaissance envers la nature et les prières pour la prospérité et la paix.

Ainsi, la région Sud-Est d’Hô Chi Minh-Ville s’impose comme une terre de sérénité et de compassion, où chaque lieu de culte devient un refuge de l’âme, gardien de l’esprit du Sud transmis à travers les générations.

Les fêtes populaires de la mer

Si les temples et pagodes sont les points d’ancrage du monde spirituel, les fêtes populaires en sont l’expression la plus vivante et colorée.

Dans la région Sud-Est, l’atmosphère festive imprègne la vie quotidienne : chaque célébration est un acte de reconnaissance envers le ciel, la mer et les ancêtres qui ont protégé et façonné ces terres.

Parmi les plus emblématiques figure la fête Nghinh Ông, célébrée chaque année avec la procession de la baleine sacrée, témoignant du profond respect des pêcheurs pour leur divinité protectrice.

Les commémorations du général Trân Hung Dao et de Madame Phi Yến sont également marquées par la gratitude et la piété.

Chaque fête, qu’elle soit solennelle ou joyeuse, raconte à sa manière l’histoire culturelle du Sud du Vietnam, où foi, gratitude et esprit communautaire se fondent en une même essence.

Aujourd’hui, ces fêtes populaires deviennent une “infrastructure immatérielle” pour développer des produits de tourisme spirituel saisonniers : circuits associant rituels, gastronomie végétarienne ou maritime locale, ateliers de confection d’offrandes, etc.

L’objectif est que les visiteurs ne se contentent pas de visiter, mais vivent véritablement la culture locale.

Une symphonie d’architecture, de paysage et de foi

Outre le bouddhisme et les cultes populaires, les monuments catholiques constituent également une composante essentielle du paysage spirituel de la région Sud-Est.

Dans l’immensité maritime, les dômes d’églises, croix blanches et statues du Christ orientées vers l’océan symbolisent l’espérance et la compassion.

La plus célèbre est la statue du Christ-Roi sur le mont Nho – emblème de la ville côtière. Haute de plus de 30 m, les bras ouverts vers la mer, elle incarne à la fois une prouesse architecturale et un message d’amour universel.

Au pied de la montagne, l’église Notre-Dame de Bãi Dâu se distingue par sa beauté sobre, entourée de forêt et de mer, tandis que l’église Song Vinh, d’inspiration gothique européenne, témoigne de la rencontre harmonieuse entre l’Occident chrétien et l’âme vietnamienne du Sud.

Ensemble, ces édifices forment un ensemble architectural à la fois solennel et accueillant, où la lumière de la foi se mêle au souffle marin.

Explorer ces lieux catholiques, c’est ainsi vivre une expérience spirituelle authentique, ressentir une foi vivante au cœur du quotidien.

Des cloches du matin aux chants sacrés du soir, chaque son, chaque lumière évoque la paix intérieure et la ferveur spirituelle.

Une harmonie entre terre, mer et âme

Du continent aux îles, le voyage spirituel à Hô Chi Minh-Ville est un fil continu, où chaque lieu raconte une histoire vivante et chaque rituel conserve une mémoire sacrée.

La diversité religieuse de la région illustre l’esprit de tolérance et de coexistence pacifique entre les différentes croyances – un trait profondément humain du Sud vietnamien.

Les visiteurs ne viennent pas seulement chercher la foi, mais aussi la paix intérieure et le lien intime avec leurs racines, leurs ancêtres et l’histoire.

Chaque son de cloche, chaque chant liturgique, chaque battement de tambour rappelle doucement : "Ralentis, écoute ton cœur, et retrouve la sérénité - là où la terre, la mer et l’âme ne font qu’un, à Hô Chi Minh-Ville".

Texte : Minh Thu/CVN

Photos : CTV/CVN