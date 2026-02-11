Naufrage aux Philippines : le ferry "surchargé", nouveau bilan de 52 morts

Le corps d'une femme, repêché mercredi 11 février par des plongeurs, porte à 52 morts le bilan du naufrage fin janvier d'un ferry transportant plus de 350 personnes, ont annoncé les autorité, ajoutant que l'engin était " possiblement surchargé ".

Photo : AFP/VNA/CVN

Le Trishna Kerstin 3 transportait au moins 368 passagers et membres d'équipage quand il a coulé tôt le 26 janvier au large de la localité de Mindano, dans le Sud-Ouest des Philippines.

"L'une des causes possibles du naufrage du navire est la surcharge et la surcapacité", a déclaré mercredi 11 février Giovanni Lopez, ministre des Transports de l'archipel, lors d'une conférence de presse.

Il a invoqué de multiples violations des règles de sécurité et annoncé des poursuites administratives contre la compagnie, Aleson Shipping Lines, dont l'incendie d'un précédent bateau, en 2023, sur la même liaison, avait causé la mort de 31 passagers.

L'enquête sur le naufrage a notamment révélé que contrairement à ce qu'impose la loi, les camions et motos à bord du ferry n'étaient pas pesés et "il est possible que la cargaison se soit déplacée (...) à l'intérieur du navire", a rapporté M. Lopez.

Reiniel Pascual, enquêteur pour l'autorité maritime du pays, a confirmé de son côté que les passagers n'avaient reçu aucune instruction de l'équipage lorsque le navire a commencé à gîter.

Aquino Sajili, un avocat qui a survécu au naufrage, a déclaré à l'AFP qu'il s'attendait à ce que les plongeurs qui fouillent actuellement le navire reposant à environ 76 mètres de profondeur découvrent d'autres corps.

Un autre survivant, M. Sajili, a dit à l'AFP souhaiter que la licence d'Aleson Shipping Lines lui soit "entièrement retirée".

La compagnie n'a pas répondu aux appels de l'AFP.

Cet accident a également soulevé des questions sur de possibles actes de corruption, a déclaré M. Lopez, et des membres des garde-côtes et de l'autorité maritime philippine chargés d'autoriser les navires à quitter le port font l'objet d'une enquête.

L'histoire des Philippines est jalonnée de catastrophes meurtrières impliquant des bateaux empruntés par des millions de personnes pour relier ses plus de 7.000 îles.

Le 21 décembre 1987, le ferry Dona Paz est entré en collision aux Philippines avec un pétrolier, faisant plus de 4.300 morts. Cette tragédie est à ce jour le pire accident maritime de l'histoire en temps de paix.

Plus récemment, en 2015, le Kim Nirvana a chaviré peu après son départ, faisant 61 morts dans le centre des Philippines. Le naufrage du ferry, qui transportait plusieurs tonnes de ciment, riz ou engrais, avait vraisemblablement été causé par un excès de charge.

AFP/VNA/CVN