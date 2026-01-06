Commerce extérieur : le Vietnam entame l’année 2026 sous le signe d’une reprise sélective et durable

Le dynamisme des échanges commerciaux enregistré au cours des derniers mois de l’année 2025 laisse présager des signes positives pour les exportations vietnamiennes en 2026, marquant l’entrée du pays dans une phase de reprise sélective.

>> Le Vietnam figure parmi les 15 premières puissances commerciales mondiales

>> Les exportations s’accélèrent, le Vietnam vise un nouveau record

>> Le commerce extérieur dépasse pour la première fois les 900 milliards d'USD

Photo : VNA/CVN

Dans ce paysage économique en mutation, les accords de libre-échange (ALE) continuent de s’imposer comme des leviers stratégiques, favorisant non seulement l’ouverture de nouveaux marchés mais aussi l’amélioration de la qualité de la croissance nationale.

Cette tendance positive est confirmée par les résultats concrets des acteurs majeurs du secteur privé. Phan Minh Thông, directeur général du groupe Phuc Sinh, a ainsi révélé qu’en décembre 2025, son entreprise a réalisé un chiffre d’affaires record à l’exportation de 50 millions de dollars, portant le total annuel à environ 460 millions. Pour 2026, le groupe vise une croissance de 27%, soutenue par des carnets de commandes stables et une diversification des marchés, couvrant 120 pays, avec des segments clés comme le café en Europe et les produits halal au Moyen-Orient.

Cette dynamique de stabilisation des commandes se propage également à d’autres filières industrielles clés. À titre d'exemple, l'entreprise Bidrico a lancé dès le début de l'année ses premières expéditions de jus de fruits et de produits transformés vers le marché japonais, consolidant ainsi la confiance de ses partenaires nippons.

De même, dans l’industrie du bois, le président de l’Association du meuble de Binh Duong (Binh Duong Furniture Association - BIFA), Nguyên Liêm, souligne que la présence des produits vietnamiens dans plus de 160 pays et territoires témoigne d'une amélioration notable de la capacité d'adaptation des entreprises locales face aux exigences internationales croissantes.

Parallèlement aux marchés traditionnels, de nouveaux horizons de croissance se dessinent, portés par les exigences de qualité supérieure et les opportunités offertes par les ALE. Le marché Halal mondial, dont la valeur est estimée à plus de 2.000 milliards de dollars, constitue désormais un axe prioritaire.

Selon Trân Phu Lu, directeur du Centre de promotion des investissements et du commerce de Hô Chi Minh-Ville (ITPC), la demande pour ces produits s'intensifie non seulement dans les pays musulmans, mais aussi en Europe et aux États-Unis, imposant un contrôle strict de l’ensemble de la chaîne de valeur, de la matière première à la logistique.

Le pays s’appuie sur un réseau de 20 accords de libre-échange, dont 17 sont en vigueur, couvrant plus de 60 pays. Selon Vu Ba Phu, directeur de l'Agence de promotion du commerce du ministère de l'Industrie et du Commerce, ces accords de nouvelle génération ne se limitent plus à des avantages tarifaires, mais également accélèrent les réformes institutionnelles, élevant leurs standards de production pour s'intégrer plus profondément dans les chaînes de valeur mondiales.

Selon les économistes, l'année 2026 s'ouvre sur un potentiel de croissance significatif pour les secteurs d'excellence du Vietnam, tels que l'agroalimentaire, le textile, les chaussures et l'ameublement. Le retour précoce des commandes, conjugué à la normalisation des exigences, permet aux exportateurs nationaux de planifier leurs activités de manière proactive dès les premiers mois de l’année.

VNA/CVN