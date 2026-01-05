Les capitaux additionnels des entreprises bondissent de 77,8% en 2025

Selon le rapport sur la situation socioéconomique publié le 5 janvier par l'Office national des statistiques, rattaché au ministère des Finances, le total des capitaux additionnels enregistrés par les entreprises et injectés dans l’économie vietnamienne en 2025 a atteint près de 6,4 millions de milliards de dôngs, soit une hausse de 77,8% par rapport à 2024.

>> Investissement : réformer la loi pour doper la compétitivité

>> Le Vietnam, nouvel eldorado des investisseurs du G20

>> Investissements directs étrangers : le Vietnam fait le choix de la qualité

Photo : VNA/CVN

Au cours de l’année, 102.300 entreprises ont repris leurs activités, en progression de 34,3% sur un an. Le nombre total d’entreprises nouvellement créées ou revenues sur le marché s’est ainsi élevé à 297.500, en hausse de 27,4%, soit une moyenne mensuelle de 24.800 entreprises. Le capital moyen enregistré par une nouvelle entreprise s’est établi à 9,8 milliards de dôngs, un niveau stable par rapport à l’année précédente.

Pour le seul mois de décembre 2025, près de 17.200 nouvelles entreprises ont été créées, enregistrant un capital de 166.000 milliards de dôngs et employant 100.600 personnes. Ces chiffres représentent des hausses respectives de 13,9%, 3,4% et 20,8% par rapport à novembre. Parallèlement, près de 10.000 entreprises ont repris leurs activités au cours du mois.

Photo : VNA/CVN

Sur l’ensemble de 2025, le Vietnam a recensé 195.100 entreprises nouvellement créées, totalisant 1.919.200 milliards de dôngs de capital enregistré et plus de 1,15 million d’emplois, en hausse notable par rapport à 2024.

À l’inverse, 114.400 entreprises ont suspendu temporairement leurs activités, tandis que près de 36.000 ont achevé leurs procédures de dissolution, portant à 18.900 le nombre moyen mensuel d’entreprises quittant le marché.

Afin de soutenir les activités de production et commerciales des entreprises, l'Office national des statistiques a proposé de promouvoir l’économie verte, l’économie circulaire, le commerce électronique et les nouveaux modèles d’affaires.

Les autorités préconisent également d’accompagner les entreprises dans l’adoption de l’intelligence artificielle, la transformation numérique et verte, tout en levant les obstacles institutionnels et administratifs afin d’améliorer durablement l’environnement des affaires.

VNA/CVN