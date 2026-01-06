Les centrales thermiques s’orientent vers une économie circulaire durable

Grâce aux politiques coordonnées mises en œuvre par le gouvernement, les ministères et divers secteurs, ainsi qu’aux efforts des entreprises privées, les déchets produits par les centrales thermiques sont désormais recyclés et transformés en produits et matériaux de valeur.

Chaque année, les centrales thermiques du Vietnam produisent en moyenne 25 millions de tonnes de cendres et de déchets. Auparavant, la majeure partie de ces déchets était mise en décharge, entraînant une pollution environnementale et un gaspillage de ressources. Le traitement de ces déchets contribue à la préservation de l’environnement et favorise une économie circulaire et un développement durable.

Des déchets aux matières premières

Selon le ministère de l’Industrie et du Commerce (MIC), le Vietnam compte actuellement 31 centrales thermiques produisant des cendres et des scories, qui appliquent toutes leurs plans de traitement et de valorisation conformément à la réglementation. En 2018, le volume de déchets traités atteignait 37,5%, et ce chiffre est passé à 84% en 2021. En particulier, entre 2022 et 2023, de nombreuses entreprises sont parvenues à traiter 100% du volume produit, ainsi que les déchets accumulés les années précédentes.

Selon Vu Ngoc Hung, du MIC, les centrales électriques ont pour la plupart achevé les procédures de certification conformément aux normes et réglementations techniques nationales relatives aux cendres et aux scories. De ce fait, ces matériaux répondent aux exigences d’utilisation comme additifs pour le ciment, les matériaux de construction, les charges minérales ou les ajouts minéraux pour les produits en béton.

Les données du groupe Électricité du Vietnam (EVN) et de ses filiales indiquent que, grâce à des solutions globales, le taux d’utilisation des cendres volantes et des scories a considérablement augmenté ces dernières années, passant de 33% en 2015 à 100% en 2022, incluant la valorisation des stocks enfouis dans les décharges.

Le Pr. associé-Dr. Luong Duc Long, ancien directeur de l’Institut des matériaux de construction, a déclaré que les cendres volantes et les scories issues des centrales thermiques au charbon, si elles sont gérées rigoureusement, constituent une source de matières premières de haute qualité pour la production de ciment, de béton et de briques crues. Dans de nombreuses applications, notamment comme additif minéral, les cendres volantes contribuent à améliorer la finesse, à accroître la résistance et l’imperméabilité des produits, tout en contribuant à la protection de l’environnement.

Vers une valorisation à 100% des déchets

L’expérience de centrales thermiques comme Duyên Hai démontre que les cendres et les scories acquièrent progressivement une valeur économique. Les zones de stockage sont gérées avec rigueur selon des procédures techniques strictes, incluant le zonage, le compactage, l’imperméabilisation, le reboisement et l’arrosage pour limiter la poussière, garantissant ainsi la sécurité environnementale avant leur valorisation en tant que matières premières.

Dans le but d’atteindre une valorisation à 100% des cendres et des scories d’ici 2026, Duyên Hai collabore avec l’Institut des sciences et technologies de la construction pour assurer l’échantillonnage, l’évaluation et les essais conformément aux normes et réglementations en vigueur pour l’utilisation des cendres et des scories comme matériaux de remblai.

L’entreprise finalise également la certification des cendres volantes destinées à être utilisées dans le béton, le mortier et le ciment. Par ailleurs, elle continue d’exécuter efficacement les contrats signés et recherche activement de nouveaux partenaires commerciaux.

