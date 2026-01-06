La croissance du PIB régional s'accélère dans les provinces en 2025

L'un des points forts de la performance économique du Vietnam en 2025 a été la forte accélération de la croissance du Produit intérieur brut régional (PIBR) dans de nombreuses localités.

Photo : VNA/CVN

Quang Ninh, Hai Phong, Ninh Binh, Phu Tho et Bac Ninh se sont distinguées comme les provinces les plus performantes du pays, enregistrant des taux de croissance compris entre 10,27% et 11,89%, nettement supérieurs à la moyenne nationale.

Lors de la conférence de presse consacrée à la publication des statistiques socio-économiques du quatrième trimestre et de l’ensemble de l’année 2025, organisée le 5 janvier à Hanoï, l’Office général des statistiques a rendu public un rapport sur la croissance du produit régional brut (GRDP) de 34 provinces et villes du pays.

Ces localités présentent des caractéristiques communes, notamment une orientation de développement économique adaptée à leurs atouts comparatifs, une base industrielle et de services relativement solide, ainsi qu’une mise en œuvre efficace des réformes institutionnelles visant à améliorer l’environnement d’investissement et des affaires. La mobilisation des ressources internes, combinée à l’attraction et à l’utilisation efficiente des flux d’investissement, en particulier des investissements directs étrangers (IDE), a constitué un moteur essentiel de cette forte croissance.

Cinq autres localités - Quang Ngai, Dông Nai, Tây Ninh, Dà Nang et Hà Tinh - ont également enregistré des performances remarquables, avec des taux de croissance variant de 8,78% à 10,02%.

Hanoï se classe 16e au niveau national avec une croissance du PIB régional de 8,16%, tandis que Hô Chi Minh-Ville occupe la 21e place avec 7,53%. Bien que n'apparaissant pas parmi les dix premières, ces deux grandes villes, ainsi que Hai Phong, Dông Nai et Bac Ninh, demeurent des piliers essentiels de l'économie nationale, contribuant le plus à la croissance globale du PIB. En tant que cinq plus grandes économies locales, elles ont représenté 55,4% de la croissance nationale en 2025.

À elles seules, Hanoï et Hô Chi Minh-Ville ont apporté 36,1 points de pourcentage à la croissance globale.

Hai Phong a enregistré une croissance de son PIB régional de 11,81%, contribuant à hauteur de 8,58% à la croissance nationale et confortant sa position de pôle de croissance majeur grâce à des performances solides et stables. Dông Nai a enregistré une croissance estimée de son PIB régional de 9,63%, contribuant à hauteur de 5,49% et réaffirmant son rôle de centre industriel clé du Sud-Est.

Bac Ninh se classe cinquième parmi les 34 localités, avec une croissance du PIB régional estimée à 10,3%, principalement grâce à son secteur industriel clé, la fabrication de produits électroniques, d'ordinateurs et de produits optiques, qui a connu une expansion de plus de 20%.

Par région, le Delta du fleuve Rouge demeure le principal moteur de croissance du pays, avec une croissance du PIB régional estimée à 9,74%, supérieure à la moyenne nationale et contribuant à hauteur de 36,41% à la croissance globale, soit la plus forte contribution de toutes les régions. Cette performance souligne le rôle crucial des grands pôles économiques, du secteur de la transformation et de la fabrication, et des services modernes, ainsi que les retombées positives des localités phares telles que Hanoï, Hai Phong, Bac Ninh et Quang Ninh.

La région montagneuse et de moyenne altitude du Nord a enregistré une croissance estimée à 8,53%, contribuant à hauteur de 7,77% à la croissance nationale, tandis que la région du centre-nord a connu une croissance estimée à 8,37%, contribuant à hauteur de 6,47%, principalement grâce à la fabrication, à l'énergie et à la reprise du tourisme et des services.

La région du centre-sud et les Hauts Plateaux du Centre ont enregistré une croissance estimée à 7,74%, contribuant à hauteur de 9,56% au PIB, grâce à la production manufacturière, aux énergies renouvelables, à l'agriculture de pointe et au tourisme. La région du Nam Bô orientale est restée la principale région économique du pays, avec une croissance du PIB régional estimée à 7,98% et une contribution de 31,4%, reflétant la concentration de ses grands centres industriels, de services, de logistique et financiers. Le delta du Mékong a affiché une croissance estimée à 7,24%, contribuant à hauteur de 8,39%, maintenant une relative stabilité malgré un rythme de croissance plus lent que dans les autres régions.

Malgré ces chiffres encourageants, la directrice générale du GSO, Nguyên Thi Huong, a souligné plusieurs défis structurels. L'écart de croissance entre le groupe de tête (près de 12%) et les localités les moins performantes (environ 6%) risque de creuser les inégalités régionales.

"La croissance dans de nombreuses localités repose encore trop sur les industries traditionnelles. L'innovation, les hautes technologies et les services à forte valeur ajoutée ne sont pas encore devenus les moteurs principaux", a-t-elle averti, appelant à une répartition plus équitable des ressources.

En conclusion, Lê Trung Hiêu, directeur général adjoint du GSO, a insisté sur le fait que la clé de la durabilité pour les années à venir résidera dans l'accélération de l'investissement public et le développement de nouveaux vecteurs de croissance tels que la transformation numérique et l'économie verte.

VNA/CVN