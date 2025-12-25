Le commerce extérieur dépasse pour la première fois les 900 milliards d'USD

Le 25 décembre, les Douanes du Vietnam ont organisé une cérémonie marquant un jalon historique : le volume total des échanges commerciaux du pays a, pour la première fois, franchi le seuil des 900 milliards de dollars.

Photo : Bnews/CVN

Il s'agit du niveau le plus élevé jamais atteint, témoignant d'une avancée majeure du Vietnam dans son processus d'intégration économique internationale.

Selon les estimations, le commerce extérieur du pays atteindra environ 920 milliards de dollars en 2025, en hausse de 16,9% par rapport à l'année précédente. Les exportations sont évaluées à 449,41 milliards de dollars (+18%), tandis que les importations devraient s'établir à 470,59 milliards de dollars (+15,9%). L'excédent commercial est ainsi estimé à 21,2 milliards de dollars, marquant la dixième année consécutive d'excédent de la balance commerciale des biens.

Grâce à ces résultats, le Vietnam figure désormais parmi les 25 plus grandes économies mondiales en termes de commerce extérieur. D'après l'Organisation mondiale du commerce (OMC), le pays se classe actuellement au 21ᵉ rang mondial pour les exportations et au 20ᵉ rang pour les importations, gagnant respectivement 11 et 12 places en une décennie.

En 2025, le volume des échanges des entreprises à capitaux étrangers devrait, pour la première fois, dépasser 600 milliards de dollars, atteignant environ 663 milliards de dollars, soit 72% du commerce extérieur total et près de 99% de la croissance globale des échanges. À l'inverse, les entreprises nationales ont enregistré un volume d'échanges estimé à 257 milliards de dollars, un niveau globalement stable par rapport à l'année précédente.

Sur la période 2015–2024, le commerce extérieur vietnamien a totalisé 5.520 milliards de dollars. De 328 milliards de dollars en 2015, les échanges sont passés à 786 milliards de dollars en 2024, soit une multiplication par 2,4 en dix ans. Le seuil des 900 milliards de dollars a été franchi entre le 22 et le 26 décembre 2025, après une succession de caps majeurs atteints depuis l'adhésion du Vietnam à l'Organisation mondiale du commerce en 2007.

Photos : VNA/CVN

S'exprimant lors de la cérémonie, le directeur général des Douanes, Nguyên Van Tho, a souligné que ces résultats avaient été obtenus malgré un contexte international complexe et les impacts des catastrophes naturelles sur l'économie nationale.

À l'avenir, les Douanes vietnamiennes poursuivront leurs efforts en matière de réforme administrative, de modernisation et de transformation numérique, tout en renforçant la gestion des risques et la lutte contre la fraude commerciale, afin de faciliter les échanges et de consolider la position du Vietnam sur la scène commerciale internationale.

VNA/CVN