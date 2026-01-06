Un soutien global au processus de prototypage des semi-conducteurs

Le ministère des Sciences et des Technologies a récemment promulgué la Décision N°4386 définissant les fonctions, missions, attributions et l’organigramme du Centre national de soutien au prototypage des puces semi-conductrices.

Cette initiative est considérée comme une étape importante dans la mise en place d’une infrastructure de services publics clé, destinée à stimuler la conception, la production pilote et la commercialisation des puces, contribuant ainsi à renforcer l’autonomie technologique et la position du Vietnam dans la chaîne de valeur mondiale des semi-conducteurs.

Selon la décision, le Centre relève du Service de l’industrie des technologies de l’information. Il a pour mission d’assister le directeur de ce Département dans la supervision du développement de l’industrie vietnamienne des semi-conducteurs et dans le soutien aux activités de production pilote de puces. Sa création vise à lever l’un des principaux obstacles auxquels sont confrontées les entités de conception de puces, à savoir l’absence d’un accompagnement complet et cohérent tout au long du processus de prototypage.

Concrètement, le Centre est chargé de fournir des infrastructures essentielles et des services publics au service de la conception et de la fabrication de prototypes de semi-conducteurs, en cohérence avec la stratégie industrielle globale du Vietnam. Les services proposés comprennent notamment l’appui au prototypage des puces, l’octroi de licences d’utilisation de logiciels de conception électronique (EDA), le partage de bibliothèques de propriété intellectuelle (IP) pour la conception de puces, la vérification et l’évaluation technique des conceptions, la formation, les essais ainsi que d’autres services connexes, conformément à la réglementation en vigueur.

Parallèlement, le Centre est appelé à jouer un rôle de catalyseur dans le développement de l’écosystème des semi-conducteurs et dans la promotion de la coopération internationale, afin de nourrir l’innovation et de renforcer l’intégration du Vietnam dans les chaînes d’approvisionnement mondiales. Cette orientation s’inscrit dans les efforts du Gouvernement visant à accroître les capacités technologiques nationales et à permettre au pays de s’engager progressivement dans des segments à plus forte valeur ajoutée de l’industrie des semi-conducteurs.

Les ressources humaines constituent un pilier essentiel de la stratégie de développement de cette industrie, en particulier dans un contexte où le Vietnam opère une transition des segments traditionnels - tels que l’assemblage, le conditionnement et les tests - vers des segments plus avancés. À l’heure actuelle, le pays compte plus de 7.000 ingénieurs spécialisés dans la conception de circuits intégrés, actifs dans les domaines liés au conditionnement, aux tests, aux matériaux et aux équipements pour semi-conducteurs.

En 2025, près de 1.000 ingénieurs supplémentaires ont été formés, principalement par le perfectionnement de compétences d’ingénieurs issus de secteurs connexes. Néanmoins, des défis subsistent en matière d’élargissement des capacités de formation, de renforcement des infrastructures de laboratoires et d’augmentation du nombre d’enseignants et d’experts hautement qualifiés.

Face à cette réalité, la formation de ressources humaines de haute qualité figure parmi les missions prioritaires du Centre national de soutien au prototypage des puces. À cet effet, le Centre organisera des formations pratiques approfondies et apportera son appui aux universités dans leurs activités de conception de puces, contribuant ainsi au développement d’une main-d’œuvre d’ingénieurs hautement qualifiés pour ce secteur stratégique.

Le Centre participera également au soutien des start-up technologiques et à la commercialisation des produits de puces, en les connectant aux fonds d’investissement et aux programmes nationaux de financement, tout en fournissant des services de mesure, de test et d’évaluation des performances des puces après la phase de production pilote.

Dans la pratique, les entreprises technologiques vietnamiennes commencent à s’affirmer dans le domaine des semi-conducteurs. Fin décembre 2025, le groupe FPT a livré son premier lot de puces d’alimentation à une entreprise électronique japonaise de premier plan, par l’intermédiaire du groupe Restar, leader de la distribution de composants électroniques au Japon. Il s’agit de la première fois qu’une puce conçue par une entreprise vietnamienne est commercialisée sur le marché japonais, réputé pour ses exigences élevées en matière de qualité et de fiabilité.

Cet événement marque non seulement une reconnaissance des compétences des ingénieurs vietnamiens dans les technologies de pointe, mais ouvre également de nouvelles perspectives pour permettre au Vietnam de s’intégrer plus profondément dans la chaîne de valeur mondiale des hautes technologies, en s’affirmant progressivement comme une destination émergente sur la carte mondiale des semi-conducteurs.

