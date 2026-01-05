Les IDE au Vietnam dépassent 38 milliards de dollars en 2025

Le montant total des investissements directs étrangers (IDE) enregistrés au Vietnam a atteint 38,42 milliards de dollars au 31 décembre 2025, soit une hausse de 0,5 % par rapport à l’année précédente, selon l'Office national des statistiques, rattaché au ministère des Finances.

Ces chiffres ont été publiés lors d'une conférence de presse le 5 janvier, présentant les statistiques socio-économiques du Vietnam pour le quatrième trimestre et l'ensemble de l'année 2025. Notamment, les IDE décaissés ont atteint environ 27,62 milliards de dollars, soit une augmentation de 9 % sur un an, le niveau le plus élevé enregistré ces cinq dernières années.

L'Office national des statistiques a indiqué que 4 054 nouveaux projets d'IDE ont été autorisés au cours de l'année, pour un capital total enregistré de 17,32 milliards de dollars. Si le nombre de projets nouvellement autorisés a progressé de 20,1% par rapport à 2024, le capital enregistré a quant à lui reculé de 12,2%. Parmi les différents secteurs, l'industrie manufacturière a attiré la plus grande part des nouveaux IDE, avec 9,8 milliards de dollars, soit 56,5 % du total des capitaux nouvellement enregistrés. L'immobilier suit avec 3,67 milliards de dollars, soit 21,2%, tandis que les autres secteurs représentent ensemble 3,85 milliards de dollars, soit 22,2%.

Par ailleurs, 1 404 projets en cours ont été autorisés à ajuster leur capital, ce qui représente un investissement supplémentaire de 14,07 milliards de dollars, en hausse de 0,8% sur un an. En combinant les capitaux nouvellement enregistrés et ajustés, le secteur de l'industrie manufacturière reste le principal moteur des investissements, attirant 18,59 milliards de dollars, soit 59,2% du total. L'immobilier se classe deuxième avec 6,26 milliards de dollars, soit 19,9%, tandis que les autres secteurs reçoivent 6,54 milliards de dollars, soit 20,9%.

Les investisseurs étrangers sont également restés actifs par le biais d'apports en capital et d'acquisitions de parts. En 2025, 3 587 transactions de ce type ont été recensées, pour une valeur totale de 7,03 milliards de dollars, soit une hausse de 54,8% sur un an.

Parmi les 90 pays et territoires ayant obtenu une licence pour des projets au Vietnam en 2025, Singapour s'est imposé comme le principal investisseur, avec 4,84 milliards de dollars, soit 27,9 % du capital nouvellement enregistré. La Chine se classe deuxième avec 3,64 milliards de dollars (21 %), suivie de Hong Kong (Chine) avec 1,73 milliard de dollars (10 %), du Japon avec 1,62 milliard de dollars (9,4 %), de la Suède avec un milliard de dollars (5,8 %), de Taïwan (Chine) avec 965,8 millions de dollars (5,6 %) et de la République de Corée avec 895,9 millions de dollars (5,2 %).

