L’indice des prix à la consommation en hausse de 3,31% en 2025

L'indice des prix à la consommation (IPC) moyen pour l'année 2025 a progressé de 3,31% par rapport à 2024, atteignant ainsi l'objectif fixé par l'Assemblée nationale, a-t-on annoncé lors d'une conférence de presse tenue lundi à Hanoï par l'Office national des statistiques.

Nguyên Thi Huong, directrice générale de l'Office, a précisé que pour le seul mois de décembre 2025, l'IPC a enregistré une légère hausse de 0,19% sur un mois et de 3,48% sur un an, portant la croissance du quatrième trimestre à 3,44%.

L'évolution des prix au cours de l'année a été marquée par onze mois de hausse contre un seul mois de baisse, sous l'effet conjugué de la consommation accrue durant les périodes festives et des fluctuations des cours mondiaux du riz, du gaz et des produits pétroliers.

Selon Nguyên Thi Huong, ces résultats ont été obtenus grâce à une gestion synchronisée et flexible des solutions macroéconomiques, à une politique monétaire flexible, à la stabilité du marché des changes, au soutien de taux d'intérêt plus bas et à l'accélération des investissements publics.

Nguyên Thu Oanh, responsable des statistiques des services et des prix, a détaillé que le groupe "produits alimentaires et services de restauration" a progressé de 3,27%, tandis que le groupe "Logement, eau, électricité, combustibles et matériaux de construction" a augmenté de 6,08%. Le groupe "médicaments et services de santé" a également bondi de 13,07% et celui de l'éducation,de 2,15%.

À l'inverse, notamment les transports, dont l'indice a reculé de 2,14% grâce à une baisse notable de 8,53% des prix des carburants. Le secteur de l'information et de la communication a également enregistré une légère diminution de 0,45% en raison de la baisse des prix des anciens modèles de téléphones.

Par ailleurs, l'inflation sous-jacente en décembre 2025 a augmenté de 0,23% par rapport au mois précédent et de 3,27% en glissement annuel. En moyenne sur l'ensemble de l'année 2025, l'inflation sous-jacente a progressé de 3,21% par rapport à l'année précédente, un niveau inférieur à la hausse moyenne de 3,31% de l'IPC global.

Sur le marché des métaux précieux et des changes, l'année 2025 a été marquée par une forte volatilité de l'or, dont l'indice a bondi de 47,67% en moyenne annuelle, porté par l'incertitude géopolitique mondiale et les attentes concernant la politique monétaire américaine. Quant au dollar américain, il a enregistré une progression annuelle moyenne de 3,92%.

