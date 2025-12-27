Les exportations s’accélèrent, le Vietnam vise un nouveau record

Porté par une excellente dynamique, le commerce extérieur du Vietnam dépassera les 900 milliards de dollars en 2025. Cette croissance spectaculaire, boostée par les accords de libre-échange et les investissements étrangers, propulse le pays parmi les principaux pays commerçants au monde.

Les activités d’import-export sont à leur apogée, de nombreuses industries clés accélèrent leur production, les principaux marchés continuent de se développer, tandis que le gouvernement a émis une série d’instructions drastiques sur la promotion du commerce, la diversification des marchés et la promotion des accords de libre-échange (FTA).

Photo : VNA/CVN

Après onze mois en 2025, le total des échanges commerciaux du Vietnam a atteint près de 840 milliards de dollars, soit une hausse de plus de 123 milliards par rapport à la même période de l’année précédente. Avec cette dynamique, l’objectif des 900 milliards de dollars dans le commerce international apparaît plus accessible que jamais, ouvrant la voie à une intégration du pays parmi les 15 premières économies commerciales au monde.

Croissance remarquable malgré les turbulences

Selon les dernières données, fin novembre 2025, les exportations vietnamiennes se sont élevées à plus de 430 milliards de dollars (+16,1% sur un an), tandis que les importations ont atteint 409,6 milliards (+18,4%). La progression plus rapide des exportations a permis de maintenir un excédent commercial supérieur à 20,5 milliards de dollars, contribuant à la stabilité macroéconomique, à l’équilibre des grands agrégats et à la solidité de la balance des paiements.

Cette performance est d’autant plus notable qu’elle intervient dans un contexte marqué par les tensions géopolitiques, le durcissement des politiques tarifaires et la montée des mesures protectionnistes. Les résultats confirment la résilience de l’économie vietnamienne ainsi que la confiance des entreprises dans l’élargissement de leurs marchés et le maintien de leur production.

Si le cap des 900 milliards de dollars est franchi dans les dernières semaines de l’année, le Vietnam se rapprochera de l’objectif d’un commerce extérieur de 1.000 milliards de dollars dans les années à venir. En à peine six ans, la valeur des échanges commerciaux a presque doublé, passant de

500 milliards de dollars en 2019 à plus de 900 milliards fin 2025 - un bond spectaculaire révélateur de la transformation profonde de l’économie nationale. Les entreprises à investissements directs étrangers (IDE) demeurent un moteur essentiel de cette croissance. À la mi-novembre 2025, leur commerce extérieur cumulé atteignait 579,11 milliards de dollars, en hausse de 25,1%, soit plus de 116 milliards supplémentaires en un an.

Malgré les perturbations liées aux intempéries dans certaines régions, l’industrie manufacturière a poursuivi sa progression ; l’indice PMI (Purchasing Managers’ Index, ou Indice des Directeurs d’Achats) du secteur s’est établi à 53,8 points en novembre, enregistrant son troisième mois consécutif d’expansion.

Le Vietnam met actuellement en œuvre 17 FTA, lesquels offrent un cadre commercial particulièrement favorable aux entreprises. Les engagements en matière tarifaire, d’ouverture des marchés et de facilitation douanière ont permis de fluidifier les échanges, les entreprises à capitaux étrangers étant celles qui tirent le meilleur parti de ces opportunités.

Selon le Dr. Vo Tri Thành, directeur de l’Institut de recherche sur la stratégie, la marque et la compétitivité, le Vietnam doit passer d’un modèle d’exportation fondé sur les produits à faible valeur ajoutée à un modèle orienté vers la création de valeur, l’innovation des chaînes d’approvisionnement et la construction d’une marque nationale forte. L’augmentation de la valeur ajoutée et l’investissement dans la R&D seront déterminants pour renforcer la position du pays dans le commerce mondial et réduire sa dépendance au modèle de sous-traitance.

Photo : VNA/CVN

Opportunités solides,défis accrus

Les perspectives du commerce extérieur et de la production industrielle demeurent positives, soutenues par des fondamentaux macroéconomiques solides, par un afflux continu d’IDE dans des secteurs stratégiques tels que l’électronique, les semi-conducteurs et les industries de transformation, ainsi que par les FTA de nouvelle génération, qui ouvrent l’accès à des marchés exigeant des normes environnementales strictes et des produits à contenu technologique élevé.

La montée en puissance du commerce extérieur entraînera cependant une intensification des mesures de défense commerciale dans de nombreux marchés importateurs. Les entreprises vietnamiennes devront renforcer leur capacité d’adaptation, améliorer leur conformité aux normes internationales, accélérer la transition verte et se doter d’outils de gestion des risques dans leurs chaînes d’approvisionnement.

Le Vietnam doit également faire face à une concurrence internationale accrue et aux conflits commerciaux récents entre grandes puissances, qui provoquent des ruptures dans les chaînes de production mondiales. La montée du protectionnisme, associée à des normes techniques et climatiques plus strictes, multiplie les barrières non tarifaires - un défi de taille pour une économie fortement ouverte comme celle du Vietnam.

Avec sa croissance robuste et son intégration croissante dans les chaînes de valeur mondiales, le Vietnam se rapproche aujourd’hui du cercle des principales puissances commerciales. Le seuil des 900 milliards de dollars n’est pas seulement un chiffre : il illustre la vitalité, le dynamisme et le potentiel durable de l’économie vietnamienne dans une nouvelle ère d’intégration internationale.

Thê Linh/CVN








