Comment fidéliser les lecteurs de la génération Z ?

Comme nous le constatons aujourd’hui, la génération Z (née entre 1997 et 2012) représente 32% de la population qui accède aux réseaux sociaux pour s’informer, la plupart via son téléphone portable.

Selon certaines enquêtes, 50% de ces jeunes s’informe quotidiennement sur les réseaux sociaux et utilise uniquement son téléphone portable pour s’informer.

Cette réalité montre aux acteurs de l’information l’importance de se connecter à ces espaces et de ne pas "passer à côté" de ce large public. Ces efforts doivent commencer par le développement de contenus sur des formats nouveaux, créatifs et plus attractifs.

La presse et des médias vietnamiens ne font pas exception à la règle et évoluent constamment dans un contexte instable. Les lecteurs en général, et la génération Z en particulier, ont des exigences de plus en plus strictes en matière d’expériences multimédias innovantes et attrayantes. Le développement des nouvelles plateformes technologiques et des réseaux sociaux pose également de grands défis en termes de modèles opérationnels, de compétitivité et de maintien des sources de revenus pour les agences de presse et journaux. S’approprier les tendances de manière proactive, utiliser les technologies de pointe et innover dans la production et la distribution de contenu pour attirer un lectorat diversifié, est devenu essentiel.

C’est la raison pour laquelle le journal en ligne VietnamPlus (Vietnam+), relevant de l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA) a organisé un colloque sur le thème "La presse attire la génération Z avec des contenus créatifs". Avec la participation de nombreux experts en formation journalistique, en technologie, des rédacteurs en chef des journaux, de journalistes et reporters expérimentés, ce colloque a fourni de nombreuses informations intéressantes et utiles pour élaborer et développer des stratégies visant à attirer les jeunes lecteurs.

La génération Z, l’un des plus grands consommateurs de médias

Trân Tiên Duân, rédacteur en chef du journal en ligne VietnamPlus, a souligné l’importance de comprendre le lectorat de la génération Z. "La génération Z est un groupe de lecteurs férus de technologie, nés à l’ère du numérique. Une enquête de Statista montre que 50% de cette génération reçoit chaque jour des informations sur les réseaux sociaux et utilise uniquement son téléphone portable pour s’informer. Ils développent des habitudes de consommation digitale quotidienne lorsqu’ils consultent l’actualité. Cette génération est en passe de devenir l’un des plus grands consommateurs de médias actuels", a-t-il marqué.

Pour les attirer, il a indiqué que VietnamPlus a été un pionnier dans l’application de nouvelles technologies médiatiques telles que le journalisme mobile, le journalisme de données et les photos/vidéos à 360 degrés, des graphiques animés, des podcasts, des pages interactives en 3D sur des événements historiques nationaux et a proposé des publications uniques telles que Mega story ou RapNewsPlus, qui a reçu un prix international.

Le recteur en chef du VietnamPlus a souligné que les lecteurs en général et ceux de la génération Z en particulier, sont de plus en plus exigeants en termes de qualité de contenu et d’expérience multimédia. Le développement des technologies et des réseaux sociaux crée également d’importants défis en termes de modèles opérationnels et de sources de revenus pour les journaux. "Par conséquent, il est essentiel d’appréhender les tendances de manière proactive, d’utiliser des technologies de pointe et d’innover dans la production et la distribution de contenu pour attirer un public diversifié".

Selon Trân Ngoc Long, responsable de communication multimédia du VietnamPlus, les habitudes de consommation d’information ont considérablement évolué. Les smartphones sont devenus incontournables, et les lecteurs d'aujourd'hui ont tendance à regarder et à écouter plus qu’à lire. Ils consomment notamment du contenu audio chaque mois et sont très ouverts aux nouvelles formes de médias. "Les lecteurs modernes, en particulier la génération Z, préfèrent les formes visuelles, interactives et multiplateformes au journalisme traditionnel, basé sur le texte. Les formats vidéos tels que le 9:16 vertical ou le 16:9 horizontal, sont très populaires. Même la tendance des Piece of News (Brèves) est en vogue, ce qui montre que les articles longs ou les clips longs ne sont pas forcément très vus".

Trân Ngoc Long a affirmé que "les journalistes d’aujourd'hui disposent de trop d’armes pour raconter leurs histoires". Ceux-ci ne sont pas seulement du texte, mais aussi des photos, vidéos, graphiques ou des données.

Formule pour attirer dès les trois premières secondes

"Contrairement aux générations précédentes qui lisaient patiemment de longs articles sur papier ou sur écran d’ordinateur, la génération Z apprécie les vidéos courtes, les images animées, les mèmes et tout ce qui attire le regard dès les 3 premières secondes. Ils ont grandi dans l’univers de TikTok, YouTube Shorts et Instagram Reels, où l'information n’est plus du texte, mais une expérience multimédia", a partagé Nguyên Van Hào, maître de conférences à l’Institut de journalisme et de communication de l’Académie de journalisme et de propagande.

Cet enseignant a particulièrement insisté sur la formule des 3S en anglais (Star - Story - Solution) dans les vidéos TikTok, qui vise à captiver l’attention dès les 3 premières secondes. Dans cette formule, "Star" est le personnage principal ou l’élément marquant ; "Story" décrit une courte histoire, une situation ou un problème qui suscite la curiosité et l’intérêt, et "Solution" est la solution ou l’orientation vers le problème évoqué.

Dans un contexte de profonde mutation du journalisme pour s’adapter aux lecteurs numériques, le rôle des établissements de formation en journalisme et en communication est également pris en compte et devient un facteur plus important que jamais. "Ces établissements doivent actualiser leurs programmes afin d'intégrer les éléments technologiques : technologie, contenu, culture et public. Cela implique d’encourager les étudiants à produire du contenu pratique et créatif", a dit Dr. Nguyên Tuân Anh, doyen de la Faculté de communication et de culture étrangère de l’Académie diplomatique du Vietnam. Il a souligné l’importance de renforcer la coopération avec les agences de presse, journaux et les médias afin que les étudiants aient l’opportunité de faire des stages, d’expérimenter et d’exprimer leur créativité dès le début de leurs études. Il a proposé une formation approfondie en journalisme numérique, podcasts, vidéos courtes et intégrer des compétences en dialogue interculturel.

Quant à lui, Bùi Công Duyên, responsable de la Compagnie par actions des technologies NEKO, a proposé trois solutions technologiques. Premièrement, c’est de créer de la valeur : fournir des réponses, des instructions et des solutions aux problèmes des jeunes ; proposer des analyses approfondies au moyen d’articles longs et d’interviews exclusives sur des sujets qui intéressent réellement la génération Z. devenir une source d'information fiable pour vérifier les fausses nouvelles. Le deuxième est de détecter et créer des tendances, de manière très divertissante. Troisièmement, c’est utiliser un langage familier, naturel et authentique.

La journaliste Thi Uyên, du journal Nhân Dân (Le Peuple), estime que la génération Z "surfe" rapidement les pages, mais ne lit pas à la hâte. Elle est dotée d’une excellente éducation et de connaissances, aime les contenus d’information approfondis, a des opinions personnelles et des besoins de lecture avancés. "Je pense que la génération Z apprécie un contenu de qualité et une expérience de lecture différente. Une bonne expérience de lecture ne se résume pas nécessairement à des effets spéciaux impressionnants, ni à de éléments multicolores, mais simplement à une presse qui doit apporter de la nouveauté".

