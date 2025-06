La réglementation sur les émissions représente un défi les entreprises

Un nouveau projet de règlement sur les normes nationales d’émissions des véhicules, présenté par le ministère de l’Agriculture et de l’Environnement (MAE), souligne l’engagement du gouvernement vietnamien à réduire la pollution par le carbone et à atteindre la neutralité carbone d’ici 2050.

>> Le Vietnam exportera son premier lot de riz à faibles émissions au Japon

>> Les anciennes motos et celles dans les grandes villes seront inspectées en priorité

>> Un nouveau symbole de production responsable

Photo : VNA/CVN

Cependant, cette proposition suscite des inquiétudes au sein de l’industrie automobile en raison des difficultés potentielles de mise en œuvre.

En vertu de ce projet, les véhicules produits avant 1999 seront soumis au niveau d’inspection le plus bas, le niveau 1, tandis que ceux fabriqués à partir de 1999 seront évalués selon une norme plus élevée. Les véhicules équipés de moteurs à allumage commandé et à allumage par compression produits à partir de 2017 devront respecter les normes de niveau 3, encore plus strictes, à partir de l’année prochaine.

À compter du 1er janvier 2026, les voitures fabriquées à partir de 2022 devront être conformes aux normes d’émissions de niveau 4. À Hanoï et à Hô Chi Minh-Ville, ce niveau passera au niveau 5 d’ici le 1er janvier 2027, et le reste du pays suivra en 2028.

Des professionnels du secteur ont souligné que l’une des principales préoccupations concernant la feuille de route des normes d’émissions concerne la capacité réelle des véhicules actuellement en circulation à se conformer. Malgré la classification des normes par année de fabrication, de nombreux véhicules neufs ne respectent toujours pas les normes.

Trân Dông Phong, représentant du Département du registre du Vietnam (Vietnam Register), a déclaré que même des véhicules fabriqués en 2022, avec seulement deux ou trois ans d’utilisation, ne respectaient pas les normes d’émissions de niveau 5 lors de l’inspection. Des facteurs tels que les conditions de conduite difficiles, un entretien insuffisant et l’utilisation généralisée de carburants de mauvaise qualité ou incompatibles contribuent à ce déficit.

Parallèlement, des acteurs du secteur ont exprimé d’autres inquiétudes quant à l’application des normes de niveau 5 d’ici 2030, affirmant que cette exigence pourrait forcer de nombreux véhicules relativement récents à quitter la circulation inutilement.

Nombre de ces véhicules, fabriqués il y a quelques années seulement et conformes aux normes de niveau 4, répondent encore aux critères essentiels d’émissions. Selon les experts, éliminer des véhicules encore respectueux de l’environnement constituerait un gaspillage considérable.

Ils ont ajouté que certains véhicules construits avant 2017, s’ils sont bien entretenus et affichent un faible kilométrage, peuvent surpasser les véhicules récents mal entretenus en termes d’émissions.

Photo : Petrolimex/CVN

L’impact potentiel sur le transport commercial est une préoccupation majeure. Si la réglementation est appliquée uniformément à partir de 2030 sans classification rigoureuse, un grand nombre de poids lourds et de véhicules de tourisme pourraient ne pas satisfaire aux exigences de niveau 5. Cela pourrait perturber gravement la logistique et l’activité économique, d’autant plus que ces véhicules connaissent souvent une usure moteur plus rapide en raison de leur utilisation intensive.

Besoin d’un carburant de haute qualité

Selon les experts, l’un des principaux obstacles réside dans la chaîne d’approvisionnement en carburant. La feuille de route pour la conformité au niveau 5 exige un carburant de haute qualité, actuellement rare dans de nombreuses régions du pays.

Bien que les constructeurs aient lancé des véhicules conformes au niveau 5 sur le marché, l’accès à un carburant adapté reste difficile. Cela affecte non seulement la durabilité des moteurs, mais complique également le processus d’immatriculation des véhicules, a déclaré un représentant de Mitsubishi Vietnam au journal Nhân Dân (Le Peuple).

Trân Dông Phong a fait écho à ces préoccupations, avertissant que le carburant de qualité inférieure compromet gravement les performances des véhicules. Il peut entraîner une dégradation rapide des moteurs, générer des alertes d’erreur et même entraîner l’échec des véhicules aux contrôles antipollution, a-t-il indiqué.

Le directeur adjoint du Département de l’environnement du ministère de l’Agriculture et de l’Environnement, Lê Hoài Nam, a déclaré que la réglementation sur les émissions doit être alignée sur les capacités d’approvisionnement en carburant.

Si les normes d’émissions sont appliquées sans une feuille de route synchronisée pour une distribution de carburant propre, les objectifs environnementaux ne seront pas atteints, a-t-il déclaré, ajoutant que les normes sur les carburants doivent être considérées comme un élément essentiel de la gestion des émissions.

Dô Minh Quân, du Département de la gestion du développement du marché intérieur du ministère de l’Industrie et du Commerce (MoIT), a admis que pour couvrir entièrement le marché national avec du carburant de niveau 5, davantage de temps de préparation serait nécessaire.

Le MoIT prend l’initiative et coordonne les efforts avec les agences compétentes pour garantir que l’offre de carburant sur le marché respecte les normes nationales et les réglementations techniques.

Concernant la feuille de route pour l’utilisation des biocarburants, le ministère prendra également l’initiative d’élaborer un plan d’approvisionnement en matières premières appropriées, en coordination avec les ministères et services concernés.

Lorsqu’une feuille de route spécifique sera disponible, les entreprises pétrolières auront le temps de construire les installations et les infrastructures nécessaires à l’approvisionnement en carburant, a-t-il déclaré.

VNA/CVN