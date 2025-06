L’École de journalisme Huynh Thuc Khang, une adresse rouge

Il y a 75 ans, dans le hameau de Bo Ra (commune de Tân Thai, district de Dai Tu, province de Thai Nguyên), une école faite de chaume, de bambou et de feuilles, nommée École de journalisme Huynh Thuc Khang, a vu le jour. Il devient un exemple d’enseignement et d’apprentissage sérieux, malgré les conditions extrêmement difficiles de la résistance.

L’école fut fondée, baptisée par le Président Hô Chi Minh qui chargea le Tông Bô Viêt Minh (la Direction de la Ligue pour l’indépendance du Vietnam).

Le Conseil d’administration de l’école était composé de 5 personnes : le journaliste Dô Duc Duc en tant que directeur, le journaliste Xuân Thuy en tant que directeur adjoint, et les journalistes Nhu Phong, Dô Phon, Tu Mo en tant que membres.

En raison des circonstances de la résistance, l’école n’a pu organiser qu’une seule formation de courte durée (inauguration le 4 avril 1949 et clôture le 6 juillet 1949 - selon les documents du Musée du journalisme du Vietnam).

L’école comprenait 42 étudiants, les 29 instructeurs qui étaient tous des dirigeants expérimentés en politique, riches en théorie et en pratique, et des personnalités culturelles et artistiques renommées, tels que Truong Chinh, Hoàng Quôc Viêt, Vo Nguyên Giap, Lê Quang Dao, Tô Huu, Nguyên Thanh Lê, Quang Dam, Nguyên Huy Tuong, Nguyên Tuân, Nguyên Dinh Thi, Nam Cao…

Selon les chercheurs, l’École de journalisme Huynh Thuc Khang est un exemple d’enseignement et d’apprentissage sérieux, malgré les conditions extrêmement difficiles de la résistance. Le Musée du journalisme du Vietnam expose actuellement de nombreux documents et images relatifs à l’École de journalisme Huynh Thuc Khang et à cette première classe de formation en journalisme.

Selon Nguyên Van Ba, chef adjoint du Service des opérations (Musée du journalisme du Vietnam), lors de l’inauguration de la classe, les 42 étudiants n’étaient pas tous présents, certains étant arrivés plus tôt, d’autres plus tard.

La première classe de formation en journalisme a eu l’honneur d’accueillir de nombreuses personnalités politiques, journalistes et artistes pour y enseigner. Parmi eux, le camarade Truong Chinh enseignait l’écriture d’éditoriaux et de commentaires. Le journaliste Vo Nguyên Giap enseignait la rédaction d’articles de reportage militaire. Le camarade Hoàng Quôc Viêt enseignait la politique. Plusieurs écrivains comme Nguyên Huy Tuong enseignaient le théâtre ; Nguyên Tuân, Nam Cao enseignaient la littérature ; Nguyên Dinh Thi enseignait la poésie…

La flamme de la profession depuis une base militaire

"Dans la première classe de notre pays, ouverte en temps de résistance, des soldats du front journalistique sont partis avec la mission de combattre l’ennemi et de construire le pays sur le champ de bataille de la plume et de l’encre" - extrait d’un article du regretté journaliste Xuân Thuy, premier président de l’Association des journalistes vietnamiens, paru dans le numéro spécial du journal Cuu quôc (Salut national) en septembre 1949, qui faisait le bilan de la classe de formation en journalisme Huynh Thuc Khang, imprimé dans la zone de guerre de Viêt Bac.

L’École de journalisme Huynh Thuc Khang est un exemple d’enseignement et d’apprentissage sérieux, malgré les conditions extrêmement difficiles de la résistance. Selon Nguyên Van Ba, lors de ses recherches de documents et de ses rencontres avec les anciens étudiants de l’École de journalisme Huynh Thuc Khang, il a entendu de nombreuses histoires sur les activités d’enseignement de l’école.

Par exemple, selon le témoignage du journaliste Trân Kiên, l’École de journalisme Huynh Thuc Khang fut établie secrètement. L’école était séparée de la zone résidentielle, et les habitants des environs ne savaient pas qu’une école de journalisme existait à Tân Thai (Dai Tu). Toutes les activités des étudiants se déroulaient dans l’enceinte de l’école, et personne n’avait de contact avec l’extérieur.

La classe avait une excellente méthode d’enseignement : les professeurs expliquaient la théorie, puis mettaient immédiatement les étudiants en pratique. Dô Phon, après avoir enseigné le reportage, emmenait les étudiants dans la colline de thé pour qu’ils s’exercent et rendent leur travail le lendemain. Le journaliste Xuân Thuy faisait de même, guidant les étudiants avec dévouement.

En raison de la confidentialité, les études et la vie quotidienne se déroulaient également à l’école. L’école avait deux sections pour les étudiants masculins et féminins. Cependant, la section féminine ne comptait que trois personnes : Phuong Lam, Ly Thi Trung, Pham Thi Mai Cuong ; la section masculine était plus nombreuse et plus joyeuse. Les étudiants masculins chantaient et jouaient de la musique ensemble, et ceux qui étaient habiles de leurs mains, comme Vuong Nhu Chiêm, réalisaient même des bas-reliefs pour la décoration. En dehors des études principales, il y avait aussi des activités parascolaires. Ils faisaient de l’entraînement militaire et jouaient au ballon ensemble.

Après cette formation, de nombreux étudiants furent affectés à des agences de presse, certains devinrent par la suite rédacteurs en chef ; d’autres, ne faisant pas carrière dans le journalisme, se tournèrent vers d’autres secteurs, comme la journaliste Mai Cuong qui devint par la suite vice-ministre des Finances. Le point de départ de l’École de journalisme Huynh Thuc Khang a permis de former une première promotion de journalistes de très haute qualité dans le contexte difficile de la résistance.

"La classe porte le nom de Huynh Thuc Khang pour lui exprimer notre gratitude et suivre l’exemple de ce vétéran patriote, qui fut également un journaliste de longue date et de renom. Il a donné aux étudiants l’exemple d’une diligence studieuse, d’un esprit d’organisation progressiste, d’une noblesse d’esprit et d’une intrépidité, des qualités essentielles pour un journaliste" - (Hoàng Quôc Viêt, Éditorial du journal spécial Cuu quôc, paru le 12 septembre 1949 à Viêt Bac).

Lors de la cérémonie du 70e anniversaire de l’École de journalisme Huynh Thuc Khang, organisée le 4 avril 2019, le camarade Thuân Huu, ancien rédacteur en chef du journal Nhân Dân (Le Peuple) et ancien président de l’Association des journalistes vietnamiens, a affirmé : "L’École de journalisme Huynh Thuc Khang est un exemple d’enseignement et d’apprentissage sérieux, malgré les conditions extrêmement difficiles de la résistance. Les 42 étudiants et 29 instructeurs furent véritablement les pionniers du journalisme révolutionnaire ; ils ont grandement contribué à écrire les glorieuses pages de l’histoire du journalisme de notre pays au cours des 70 dernières années".

"Les étudiants de l’école se sont dispersés aux quatre vents, présents sur les champs de bataille les plus féroces, les fronts les plus brûlants et les plus complexes, comme les journalistes Thep Moi, Chinh Yên, Trân Kiên (journal Nhân Dân) ; Mai Thanh Hai, Mai Ho (journal Cuu quôc) ; le réalisateur Banh Bao, l’écrivain Huu Mai, le poète Tu Bich Hoàng (Viêt Phuong), le poète Hai Nhu…"

Les journalistes qui ont étudié à l’école de chaume, de bambou et de feuilles Huynh Thuc Khang se sont dévoués et ont contribué à la grande cause du journalisme révolutionnaire établie par le Président Hô Chi Minh. Bien qu’une seule promotion ait été ouverte et formée sur une courte période, grâce à l’enseignement et à la transmission d’expérience dévoués des professeurs et des principaux journalistes révolutionnaires, cela a marqué un succès initial sur le front idéologique, en formant des journalistes et en jetant les bases du développement futur du journalisme vietnamien.

En 2019, le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme a reconnu le site comme site historique national et a autorisé l’édification d’une stèle commémorative. En se basant sur les valeurs et la signification historique de l’École de journalisme Huynh Thuc Khang, la restauration et la préservation de ce site sont très importantes pour marquer une partie de l’histoire sacrée de la profession journalistique, constituant une "adresse rouge" du journalisme révolutionnaire vietnamien.

Le 9 août 2024, à Thai Nguyên, l’Association des journalistes vietnamiens, en collaboration avec le Comité populaire de la province de Thai Nguyên, a organisé l’inauguration des travaux de restauration et de mise en valeur du site historique de l’École de journalisme Huynh Thuc Khang, située dans la commune de Tân Thai, district de Dai Tu, province de Thai Nguyên, après sept mois de travaux.

