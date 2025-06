Des actions concrètes en vue de l'"Ère verte - Ère de l'essor"

Une cérémonie de lancement du programme "Pour un environnement vert national" et d'annonce du programme "Entreprises nationales vertes ESG" qui encourage les entreprises vietnamiennes à intégrer les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) tout en poursuivant un développement vert et durable au service du progrès socio-économique national, s'est tenue dimanche soir 15 juin à Hanoï.

L'événement a été organisé par l'Institut de recherche sur la croissance verte de l'Université nationale de l'agriculture du Vietnam, en coordination avec l'Association pour la conservation de la nature et de l'environnement du Vietnam (VACNE).

Photo : Bnews/CVN

Dans son discours d'ouverture, le Docteur Hoàng Hiêp, directeur de l'Institut de recherche sur la croissance verte, a déclaré que le programme "Pour un environnement vert national" sur le thème "l'Ère verte - l'Ère de l'essor" serait une activité majeure, contribuant à promouvoir les objectifs nationaux de réduction des émissions et de protection de l'environnement.

Il a appelé tout le monde à s'unir, de tout son cœur et de toute son intelligence, à travers des actions concrètes, pour écrire ensemble un nouveau chapitre glorieux de l'histoire nationale.

Le professeur associé et docteur Lê Bô Linh, député de l'Assemblée nationale (AN) de la XIIIe législature et expert de sa Commission des sciences et des technologies de l'AN, a estimé qu'après 12 ans de mise en œuvre réussie, le programme "Pour un environnement vert national" avait affirmé son rôle d'initiative importante, contribuant activement à la protection de l'environnement et à la promotion du développement durable à l'échelle nationale.

Photo : Phuong Mai/CVN

Cette année, ce programme revêt une importance stratégique. Il vise non seulement à inspirer, sensibiliser et promouvoir largement un mode de vie respectueux de l'environnement au sein de la communauté, mais aussi à servir de passerelle essentielle pour motiver et soutenir les organisations et les entreprises dans la promotion de stratégies de développement durable et la mise en pratique des critères ESG, a-t-il souligné.

Lors de la cérémonie, les participants ont également réaffirmé l'importance et le rôle d'un environnement vert et propre pour l'avenir du Vietnam, dans sa marche vers "l'Ère verte - l'Ère de l'essor".

Un gala portant le même titre a également été organisé à cette occasion.

VNA/CVN