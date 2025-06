Quang Ninh : premier jour d’expérimentation du modèle de gouvernance locale à deux niveaux

Les 54 quartiers, communes et zones économiques spéciales de la province de Quang Ninh (Nord) sont officiellement entrés dans le test du fonctionnement de gouvernance locale à deux niveaux.

Photo : Thanh Vân/VNA/CVN

Il s'agit d'une répétition importante pour que Quang Ninh puisse passer en toute confiance à un nouveau modèle garantissant fluidité, efficacité et efficience.

Le premier jour ouvrable (16 juin), les agences et unités de la province se préparent à fonctionner efficacement, démontrant la rationalisation de l'appareil et diffusant l'esprit de haute détermination du système politique.

Prêt à mettre en œuvre le nouveau modèle

Quang Ninh est l'une des premières provinces du pays à déployer le test du fonctionnement de gouvernance locale à deux niveaux avant le 1er juillet, sous la direction du gouvernement central. La période d'essai s'étend du 15 au 30 juin.

Cette phase d'essai vise à vérifier et à réviser l'ensemble du système opérationnel, à détecter les éventuels problèmes ou lacunes liés à la suppression du niveau de district, afin de les corriger et de les surmonter rapidement avant le passage officiel au nouveau modèle.

Au Centre de services de l'administration publique du quartier de Hon Gai (anciennement Centre de services de l'administration publique de la ville d'Ha Long), dès le premier jour de fonctionnement sous le modèle de gouvernance locale à deux niveaux, les utilisateurs continuaient d'effectuer des transactions dans les mêmes domaines qu'auparavant, car l'ancien système et le système d'essai fonctionnent toujours en parallèle.

Photo : Thanh Vân/VNA/CVN

Pour garantir le bon déroulement de l'essai et une efficacité maximale, Quang Ninh a mis en œuvre de nombreuses solutions synchrones, notamment en finalisant les installations et les procédures administratives, en mettant en place des dispositions relatives au personnel et en perfectionnant l'appareil administratif.

Parallèlement, Quang Ninh se concentra sur la formation approfondie des secrétaires, secrétaires adjoints, cadres, fonctionnaires des communes, des quartiers, des zones spéciales, des services des centres de services administratifs publics…

Être proactif pour s'adapter rapidement

Par ailleurs, afin d'éviter toute interruption du traitement des procédures administratives pour les particuliers et les entreprises lors de la mise en œuvre du modèle de gouvernement à deux niveaux, le traitement des procédures administratives non territoriales constitue une solution clé.

Il permet de supprimer rapidement les goulots d'étranglement, de réduire les frais de déplacement et d'offrir un confort maximal aux particuliers et aux entreprises.

Photo : Thanh Vân/VNA/CVN

Le Centre provincial de services administratifs publics a coordonné l'examen et la proposition d'une liste de procédures administratives non territoriales pour le traitement de 1.509/1.823 procédures administratives, soit 83% du nombre total de procédures administratives de la province. Parmi celles-ci, 1.255 procédures sont traitées au niveau provincial et 254 au niveau communal.

D'ici fin 2025, Quang Ninh s'efforce de traiter 100% des procédures administratives sans frontières. Cependant, pour atteindre cet objectif, le personnel doit être hautement qualifié.

L'unité organise actuellement des formations pour le personnel afin que tous les acteurs impliqués dans le processus de traitement des documents puissent gérer les procédures sans frontières.

Outre les premiers signes positifs, le fonctionnement du modèle de gouvernance locale à deux niveaux pose également certains défis. Il s'agit d'assurer une coordination étroite entre les niveaux provincial et communal, ainsi que l'adaptation complète du personnel et des fonctionnaires aux nouveaux rôles et tâches, et la synchronisation des infrastructures.

Au début, des difficultés et des défis se présenteront certainement. C'est pourquoi des efforts importants de la part du gouvernement et un large consensus de la population sont nécessaires pour que le gouvernement à deux niveaux puisse fonctionner de manière stable et créer une dynamique de développement socio-économique.

VNA/CVN