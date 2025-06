Jugement en appel de la deuxième phase de l'affaire des "vols de rapatriement"

>> Vols de rapatriements de 2e phase : 17 personnes supplémentaires poursuivies en justice

>> Deuxième phase de jugement de l’affaire des vols de rapatriement lors du COVID-19

>> Un ancien haut cadre de Thai Nguyên poursuivi dans l’affaire des vols de rapatriement

Photo d'archives : VNA/CVN

Trois anciens responsables provinciaux - Trân Tùng (ancien directeur adjoint du Service des affaires étrangères de Thai Nguyên), Nguyên Van Van (ancien directeur adjoint du Service de la santé de Quang Nam) et Lê Ngoc Tuong (ancien directeur adjoint du Service de la culture, des sports et du tourisme de Quang Nam) - ont vu leurs peines réduites en raison de circonstances atténuantes, de leur coopération et des efforts de réparation des préjudices.

Concrètement, Tran Tung a été condamné à 10 ans de prison (contre 12 ans en première instance), Nguyen Van Van à 1 an et 9 mois de prison (contre 2 ans), et Le Ngoc Tuong à 1 an et 6 mois de prison (contre 2 ans). Trân Thi Quyên, directrice de la société Sen Vang Dat Viet, a écopé de 1 an et 6 mois de prison pour complicité de corruption. Les sept autres accusés ont reçu des peines allant de la prison avec sursis à 2 ans et 3 mois de réclusion.

Selon le tribunal, il s’agit d’une affaire de corruption particulièrement grave, survenue pendant la pandémie de COVID-19, portant atteinte à la politique humanitaire de l'État en matière de protection des ressortissants. Profitant de cette politique et de leurs fonctions, certains responsables locaux ont accepté des pots-de-vin concernant les vols de rapatriement. Certains accusés ont également incité des tiers à faire de fausses déclarations afin d’entraver l’enquête.

VNA/CVN