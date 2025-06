De la plume à l’IA : 100 ans de presse révolutionnaire vietnamienne en images et en débats

La Fête nationale de la presse 2025, axée sur l’innovation et une vision globale, proposera expositions, activités professionnelles et programmes culturels variés, selon une conférence de presse tenue le 16 juin à Hanoï.

Photo : VNA/CVN

La Fête nationale de la presse 2025, placée sous le thème "La presse vietnamienne – fidèle, créative, courageuse et innovante pour la cause d’édification et de défense nationales", s'annonce résolument sous le signe de l'innovation et d'une vision d'ensemble. De nombreuses expositions percutantes, des activités professionnelles riches et concrètes, ainsi que des programmes culturels et artistiques exceptionnels sont prévus, a-t-on appris lors d'une conférence de presse donnée le 16 juin à Hanoï.

Organisée par l'Association des journalistes du Vietnam, cette édition revêt une signification toute particulière. Elle marque le centenaire de la presse révolutionnaire vietnamienne (21 juin 1925 – 21 juin 2025) et s'inscrit également dans le cadre des célébrations du 80e anniversaire de la Révolution d’Août et de la Fête nationale, ainsi que du 75e anniversaire de la fondation de l'Association des journalistes du Vietnam.

Les cérémonies d’ouverture (19 juin) et de clôture (21 juin) seront retransmises en direct sur la Télévision du Vietnam (VTV) et la Radio la Voix du Vietnam (VOV). Plus de 80 agences de presse nationales et locales présenteront leurs productions sur près de 130 stands. En plus des publications traditionnelles, l’édition 2025 mettra l’accent sur les nouvelles technologies, avec des démonstrations d’intelligence artificielle (IA), de modélisation 3D et de réalité virtuelle.

Photo : VNA/CVN

Au cœur de l'événement, l'espace central accueillera l'exposition thématique "Les 100 ans de la presse révolutionnaire vietnamienne – Réalisations et perspectives de développement dans la nouvelle ère". Organisée pour la première fois par le Musée de la presse vietnamienne, cette exposition retracera l'évolution historique du journalisme vietnamien, de ses débuts révolutionnaires à ses mutations contemporaines. À cette occasion, le ministère des Sciences et des Technologies émettra une collection spéciale de timbres commémoratifs, soulignant l'importance de cet anniversaire national.

Le programme inclura également la deuxième édition du Forum national de la presse, qui proposera douze débats de fond sur des thématiques majeures. Parmi celles-ci, on retrouvera la vision de la presse vietnamienne dans la nouvelle ère, la place des femmes dans la direction de l'information, ou encore les enjeux de l'intelligence artificielle et les stratégies des rédactions.

En parallèle des activités professionnelles, le grand public pourra profiter d'un tournoi de football, de spectacles artistiques variés et de nombreuses animations culturelles et récréatives, créant ainsi une ambiance festive et participative autour de la presse.

Enfin, la cérémonie de remise des 19es Prix nationaux de la presse 2024 aura lieu le 21 juin. Au total, 128 œuvres seront récompensées : 13 prix A, 27 prix B, 49 prix C et 39 prix d'encouragement. Nouveauté cette année : deux nouvelles catégories mettront à l'honneur le journalisme multimédia et le journalisme créatif.

VNA/CVN