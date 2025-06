La VNA offre au chef du Parti un livre dédié aux 100 ans de la presse révolutionnaire

Photo : VNA/CVN

L’ouvrage rassemble plus de 1.000 photos d’archives rares et de nombreux textes retraçant les grandes étapes de l’histoire de la presse révolutionnaire, étroitement liée au développement du pays. Les documents ont été sélectionnés auprès de diverses sources : organes de presse nationaux et locaux, musées, bibliothèques, centres d’archives, ainsi que journalistes de plusieurs générations.

Ce livre rend hommage au Président Hô Chi Minh - grand journaliste révolutionnaire - et aux générations de journalistes-soldats qui ont contribué, avec courage et dévouement, à la cause du Parti et de la nation.

Les chaleureuses félicitations du secrétaire général Tô Lâm à la presse révolutionnaire vietnamienne ont été imprimées en bonne place. Dans son message, le leader du Parti souligne que, depuis un siècle, cette presse s’est développée de manière continue, jouant un rôle important dans la libération nationale, la réunification du pays et la construction du socialisme. Elle a toujours accompagné le Parti, l’État et le peuple, étant une voix de la conscience, une arme idéologique puissante pour défendre la vérité et inspirer l’union nationale et la volonté de progrès.

Photo : VNA/CVN

Le secrétaire général salue la collaboration entre la VNA et la Commission centrale de sensibilisation, d’éducation et de mobilisation des masses, pour la réalisation de cette publication significative, et souhaite que la presse révolutionnaire continue d’être à l’avant-garde du front idéologique et culturel du Parti.

Dans la préface de l’ouvrage, Nguyên Trong Nghia, membre du Bureau politique et chef de la Commission centrale de sensibilisation, d’éducation et de mobilisation des masses, exprime sa conviction que, fidèle à son héritage glorieux et à son esprit d’innovation, la presse révolutionnaire vietnamienne continuera d’écrire de nouvelles pages d’or dans l’histoire du pays.

La cérémonie de lancement du livre a eu lieu dans la matinée au Centre national d’Information, en présence de Lê Quôc Minh, membre du Comité central du Parti, rédacteur en chef du journal Nhân Dân, chef adjoint de la Commission centrale de sensibilisation, d’éducation et de mobilisation des masses, et président de l’Association des journalistes du Vietnam.

VNA/CVN