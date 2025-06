La presse vietnamienne, de la résistance coloniale à l’ère numérique

Alors que le Vietnam célèbre le centenaire de la Journée de la presse révolutionnaire vietnamienne (21 juin 1925-2025), Gaston Fiorda, journaliste chevronné de Radio Nacional Argentina, a souligné le rôle important du journalisme vietnamien dans la lutte du pays pour l’indépendance et son développement.

>> La pensée Hô Chi Minh reste d’actualité, selon un journaliste argentin

>> Les relations entre le Vietnam et l'Argentine continuent de se développer

>> Le Vietnam salué en Argentine pour son modèle économique et sa diplomatie efficace

Photo : Diêu Huong/VNA/CVN

Lors d’une interview accordée à l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA), Gaston Fiorda a retracé les origines de la presse révolutionnaire vietnamienne, née avant même la fondation du Parti communiste du Vietnam en 1930. Selon lui, les mouvements politiques clandestins et les groupes populaires ont utilisé le journalisme comme un outil stratégique pour diffuser l’information et mobiliser le soutien du peuple.

Ces premiers efforts ont permis de construire un récit cohérent autour de l’aspiration du peuple vietnamien à l’indépendance, à la liberté et à la préservation de son identité culturelle.

Sous la domination coloniale française, où la langue française prédominait dans l’éducation et les médias, la culture vietnamienne se retrouvait marginalisée. Le journalisme révolutionnaire est alors devenu un canal essentiel reliant les dirigeants politiques aux paysans, aux ouvriers et aux citoyens ordinaires. Il a servi de pont unificateur entre les différentes couches sociales, en mobilisant la résistance et en renforçant la solidarité nationale.

Fiorda a salué cet usage du journalisme comme un exemple remarquable de communication politique, en phase avec les idéaux révolutionnaires et la mobilisation populaire contre le colonialisme.

Le journaliste argentin a également salué l’évolution de la presse vietnamienne, qui, selon lui, poursuit aujourd’hui un double objectif : faire connaître le Vietnam au monde tout en ouvrant le pays aux perspectives internationales. Il a particulièrement souligné le rôle des médias vietnamiens en langue étrangère dans la présentation de la culture et des politiques nationales à un public international.

S’agissant de l’impact des nouvelles technologies, il s’est montré optimiste quant à l’apport de l’intelligence artificielle (IA) dans le journalisme. "L’IA ne remplacera pas les journalistes", a-t-il affirmé. "C’est un outil, et comme tout outil, elle est entre les mains de ceux qui savent s’en servir".

"Bien utilisée, l’IA peut contribuer à améliorer la qualité du journalisme", a-t-il conclu

VNA/CVN