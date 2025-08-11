Le SG du Parti Tô Lâm s’entretient avec le président sud-coréen Lee Jae Myung

Juste après une cérémonie d'accueil officielle et solennelle tenue ce lundi 11 août à Séoul, le secrétaire général (SG) du Parti communiste du Vietnam (PCV), Tô Lâm, s'est entretenu avec le président sud-coréen Lee Jae-myung.

Photo : VNA/CVN

Le président sud-coréen a chaleureusement accueilli le secrétaire général Tô Lâm, son épouse, ainsi que la délégation de haut niveau vietnamienne en visite d'État en République de Corée. Il a souligné que Tô Lâm est le premier dirigeant étranger à visiter la Républiquede Corée depuis l'installation de son nouveau gouvernement. Il a réaffirmé que la République de Corée considérait toujours le Vietnam comme un partenaire clé dans sa politique étrangère régionale.

Il a souligné que cette première visite du secrétaire général du Parti Tô Lâm en tant que plus haut dirigeant du Vietnam revêtait une importance particulière, créant une forte impulsion pour renforcer la compréhension mutuelle, consolider la confiance politique, et approfondir davantage le partenariat stratégique global entre les deux pays dans la prochaine phase.

Félicitant le Vietnam pour ses importants acquis en matière de développement, sa position internationale croissante et son prestige, le président Lee Jae-myung s'est dit convaincu que le peuple vietnamien continuera d'accomplir de nouveaux miracles en matière de développement national. Il a ajouté que sous la direction du secrétaire général du Parti Tô Lâm, le Vietnam deviendrait bientôt un pays développé et le centre de la région.

Soulignant l'importance du Vietnam dans la région, le président sud-coréen a affirmé que la République de Corée est prête à accompagner le pays dans les prochaines étapes de son développement.

Le chef du Parti Tô Lâm a chaleureusement remercié le président Lee Jae Myung, le gouvernement et le peuple sud-coréens pour leur accueil chaleureux et attentif . Il a apprécié l’invitation du président Lee Jae Myung à visiter la République de Corée peu après son élection, ce qui montre l’importance et la priorité accordées par la République de Corée au Vietnam ainsi qu’au partenariat stratégique global entre les deux pays.

Il a exprimé sa confiance que le président Lee Jae Myung continuera à diriger la République de Corée du vers de nouveaux miracles. Il a affirmé que le Vietnam attachait une importance constante aux relations avec la République de Corée dans sa politique étrangère. Il a souhaité travailler avec le président Lee Jae Myung et les dirigeants sud-coréens pour orienter la coopération bilatérale vers de nouvelles étapes concrètes, efficaces, durables dans tous les domaines, à la hauteur du cadre diplomatique le plus élevé établi entre les deux pays.

Dans une atmosphère sincère et amicale, les deux dirigeants ont mené un échange stratégique sur la situation de leurs pays respectifs et les relations bilatérales. Les deux parties se sont félicitées du développement remarquable et des points forts de leur relation après plus de 30 ans de relations diplomatiques. Elles ont particulièrement salué l’élévation de leur coopération au rang de partenariat stratégique global et la mise en œuvre de son programme d’action.

Photo : VNA/CVN

Le président Lee Jae-myung a partagé et soutenu la vision du secrétaire général du Parti, Tô Lâm, selon laquelle le Vietnam et la République de Corée bénéficient de conditions stratégiques très favorables. Ces conditions permettent de renforcer la confiance politique, d'améliorer l'efficacité de la coopération dans divers secteurs, de compléter leurs forces mutuelles et de se développer ensemble dans cette nouvelle ère pour les deux nations.

Les deux dirigeants ont convenu de continuer à consolider fermement la confiance politique et à intensifier la coordination stratégique dans les domaines clés de la diplomatie, la défense et la sécurité ; d’élargir la coopération à tous les niveaux, afin de créer une base pour promouvoir et étendre la coopération bilatérale dans tous les domaines.

Ils ont aussi convenu d’ordonner aux agences et localités des deux pays de coopérer efficacement à la mise en œuvre des accords de coopération bilatérale, notamment le "Programme d’action pour la mise en œuvre du partenariat stratégique global Vietnam - République de Corée".

Ils ont partagé la vision commune de façonner et mettre en œuvre une nouvelle vision stratégique pour le lien économique Vietnam - République de Corée, passant d’une coopération basée sur le marché à une coopération de développement conjoint des chaînes de production et de la formation de ressources humaines de haute qualité ; d’un développement extensif à un développement intensif, en mettant l’accent sur la qualité, l’efficacité, la durabilité, l’amélioration de la capacité d’innovation et les bénéfices de développement durable à long terme ; visant à porter les liens économiques bilatéraux à un nouveau niveau, conforme aux besoins et intérêts des deux pays dans le contexte actuel.

Les deux parties ont convenu de continuer à faciliter le commerce, ouvrir les marchés pour les produits de chacun ; soutenir le renforcement des capacités des entreprises vietnamiennes pour une participation plus profonde dans les chaînes d’approvisionnement mondiales des entreprises sud-coréennes, afin d’atteindre rapidement l’objectif d’un chiffre d’affaires commercial bilatéral de 150 milliards de dollars en 2030.

Les deux dirigeants ont convenu d’élever la coopération scientifique et technologique comme un pilier et un nouveau point fort dans les relations bilatérales pour que le Vietnam devienne un partenaire créateur de valeur avec la République de Coréedans en matière scientifique, technologique et d’innovation.

Le leader du Parti Tô Lâm a affirmé que le Vietnam était prêt à faciliter l’expansion des investissements des grandes entreprises sud-coréennes au Vietnam, en privilégiant les secteurs dans lesquels la République Corée excelle et qui correspondent à la nouvelle orientation de développement du Vietnam, tels que le développement des infrastructures, la production d’équipements électroniques de haute technologie, les semi-conducteurs, l’intelligence artificielle (IA), les énergies renouvelables, et les villes intelligentes.

Le président Lee Jae-myung a exprimé le souhait de voir le Vietnam soutenir les entreprises sud-coréennes. L'objectif est de leur permettre d'élargir leurs activités, d'investir sur le long terme et de participer aux projets prioritaires du pays. Il a souligné que la République de Corée continuera de considérer le Vietnam comme un partenaire stratégique important pour la coopération au développement.

Il s’est engagé à augmenter l’aide publique au développement (APD) pour les secteurs d’intérêt du Vietnam, tels que les infrastructures, la recherche et développement, et la lutte contre le changement climatique.

Le président sud-coréen a aussi confirmé qu’il augmentera les quotas et élargira les secteurs d’accueil des travailleurs vietnamiens.

Les deux parties ont convenu de renforcer la coopération culturelle, éducative et les échanges populaires pour que dans le parcours de développement commun, les échanges humains soient non seulement un ciment mais aussi une base stratégique pour l’accompagnement bilatéral.

Échanger sur des questions d’intérêt commun

Le secrétaire général du Parti Tô Lâm a appelé la République de Corée à partager ses expériences dans le développement de l’industrie culturelle et du divertissement, de coopérer rapidement à la création d’un Centre culturel vietnamien en République de Corée ; à intensifier la coopération entre les établissements d’enseignement vietnamiens et les universités et entreprises de premier plan sud-coréennes afin de former une main-d’œuvre de haute qualité adaptée aux orientations de développement des deux pays.

Les deux dirigeants ont aussi souhaité développer encore plus fortement la coopération touristique. Le président Lee Jae Myung a accepté de continuer à promouvoir l’amitié et la coopération concrète entre les localités des deux pays, et de coordonner étroitement pour protéger les droits légitimes des citoyens de chaque pays sur le territoire de l’autre.

Le secrétaire général du Parti Tô Lâm et le président Lee Jae Myung ont également échangé sur des questions internationales et régionales d’intérêt commun.

Les deux dirigeants ont souligné l'importance de maintenir la paix et la stabilité en Mer Orientale. Ils ont insisté sur la nécessité de garantir les droits légitimes et légaux conformément au droit international et à la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM 1982). Ils ont également partagé la conviction que l’amélioration des relations intercoréennes et l’instauration d’une paix durable sur la péninsule coréenne sont essentielles pour la paix et la prospérité de la région et de la communauté internationale.

À l'issue de leur entretien, ils ont assisté à la cérémonie de signature de dix documents de coopération. Ces accords couvrent de divers domaines tels que la défense, la sécurité, l’économie, le commerce, le travail et la culture.

La rencontre s'est conclue par une conférence de presse, où les deux dirigeants ont partagé les résultats de leurs échanges avec les médias.

VNA/CVN