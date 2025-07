L’industrie culturelle, une voie identitaire pour le Vietnam à l’ère de l’intégration

Photo : VNA/CVN

Le Vietnam détient un trésor inestimable de soft power : sa culture. Mais ce n’est que lorsque la culture est illuminée par une pensée créative et une organisation de production selon une logique industrielle qu’elle peut transformer le patrimoine en moteur de développement, et l’identité en un attrait mondial.

Le "langage doux" de l’intégration mondiale

À l’ère de la mondialisation, alors que les frontières économiques et technologiques s’estompent progressivement, la culture devient la "dernière frontière" pour les nations afin d’affirmer leur identité, de construire leur image et de créer leur propre attrait. Au milieu de ce puissant courant d’intégration, l’industrie culturelle émerge comme un "langage doux" qui aide à diffuser les valeurs traditionnelles tout en créant des produits modernes et compétitifs sur le marché mondial. L’industrie culturelle est en train de devenir une partie importante de la stratégie de développement de nombreux pays, et le Vietnam ne fait pas exception à cette tendance.

Lorsque l’on évoque l’industrie culturelle comme un outil d’intégration, il est impossible de ne pas mentionner les leçons inspirantes tirées des pays asiatiques. La République de Corée, un pays dévasté par la guerre, est devenue une "puissance culturelle" grâce à la stratégie Hallyu (la vague sud-coréenne). Des films comme "Descendants du Soleil", "Parasite" ou des groupes de musique comme BTS, BlackPink ont non seulement rapporté des milliards de dollars, mais ont également rendu la cuisine, la langue, les cosmétiques et le mode de vie coréens populaires sur tous les continents. Ce n’est pas simplement le succès de l’industrie du divertissement, mais le résultat d’une stratégie nationale en matière d’industrie culturelle - où l’identité traditionnelle est insufflée dans des produits contemporains.

De même, le Japon a exporté sa culture à travers les animes, les mangas et l’artisanat, associant l’image du pays à un esprit de discipline, de raffinement et de profondeur philosophique asiatique. Des produits comme "Doraemon", "Le Voyage de Chihiro", à l’architecture minimaliste et à la cérémonie du thé, le Japon a fait aimer sa culture au monde entier avant même que ses produits technologiques "Made in Japan" ne soient appréciés.

Revenons au Vietnam, les premiers signes de la vague de "vietnamisation mondiale" sont apparus. Le film Bố già (Le Parrain) de Trân Thành a non seulement créé un "coup de pouce" au box-office national, mais il est également entré dans le top des films les plus rentables sur Netflix dans certains pays asiatiques. Le musicien Khac Hung a intégré des sonorités folkloriques dans des arrangements modernes, de sorte que des chansons comme Thuc giâc (Se réveiller) ou Nàng tho (Muse) ne résonnent pas seulement sur la plateforme YouTube, mais sont également reprises par des jeunes internationaux dans de nombreuses langues.

Photo : VNA/CVN

Même une forme d’art qui semblait s’adresser à un public de niche, comme la marionnette sur l’eau, est devenue un point focal lors de festivals artistiques internationaux tels que l’Edinburgh Festival Fringe, où des étrangers font la queue pour voir des marionnettes en bois raconter des histoires sur les villages vietnamiens.

On peut voir que lorsque la culture est produite selon une chaîne de valeur, de la création à la production, de la distribution à la consommation, chaque œuvre d’art, chaque plat, chaque création de mode ou chaque danse folklorique devient un "ambassadeur doux" qui porte l’image du Vietnam au monde. L’important est que nous ne racontions pas seulement des histoires du passé, mais que nous rendions ces histoires attrayantes dans le présent et vivantes dans le futur. Nous ne préservons pas l’identité en encadrant la tradition, mais en ouvrant la porte pour que la culture traditionnelle se fonde dans le monde contemporain, sous des formes nouvelles et pleines de vitalité.

L’intégration par l’industrie culturelle ne signifie pas se perdre dans l’océan de la mondialisation. Au contraire, c’est un voyage pour faire rayonner l’identité vietnamienne, l’étendre au monde, et en faire une partie intégrante de la carte culturelle mondiale. Ainsi, chaque produit culturel, du áo dài (tunique traditionnelle du Vietnam) présenté à Paris à la saveur du nước mắm (saumure de poisson) apparaissant dans les programmes culinaires européens, raconte silencieusement une grande histoire sur une nation à la profondeur historique, à la puissance créative et pleine d’aspirations à l’intégration.

Préserver l’âme nationale dans chaque produit culturel

L’intégration mondiale ne signifie pas se perdre. Au contraire, dans un monde où la culture inonde chaque plateforme numérique, chaque flux d’informations, chaque smartphone, l’originalité et le caractère unique sont les plus grands avantages concurrentiels. Par conséquent, préserver l’identité nationale tout en développant l’industrie culturelle n’est pas un choix, mais une condition préalable pour que le Vietnam affirme sa place sur la carte créative mondiale.

La stratégie de développement de l’industrie culturelle du Vietnam doit partir de ses racines culturelles autochtones. Les ressources culturelles ne manquent pas : des 54 groupes ethniques avec leurs trésors d’art oral, leurs festivals folkloriques, aux patrimoines inscrits à l’UNESCO tels que la musique de cour de Huê, l’espace culturel des gongs des Hauts plateaux du Centre, les chants populaires quan họ de Bac Ninh, la croyance en la déesse mère Tam phủ du peuple vietnamien, et plus récemment l’art de la danse xòe Thái... L’important est de transformer ces patrimoines en produits créatifs, applicables à la vie moderne et touchant l’âme des gens partout dans le monde.

Photo : VNA/CVN

De nombreux jeunes artistes vietnamiens suivent cette voie. La marque de mode Kilomet109 de la créatrice Thao Vu a introduit le tissu de lin teint à l’indigo des ethnies Nùng et H’Mông sur les podiums de mode internationaux avec des designs minimalistes et modernes, à la fois étranges et familiers. Ou encore la créatrice Vu Thao Giang qui combine le matériau traditionnel de la laque avec des techniques artisanales pour créer des accessoires de mode uniques, impressionnant fortement lors des salons de design de Milan. Ces créations non seulement préservent l’identité, mais insufflent également une nouvelle vitalité à la tradition, de sorte que la culture n’est pas seulement un souvenir mais le rythme de vie d’aujourd’hui.

Du côté de l’État, la politique joue un rôle clé. Nous avons besoin de politiques de soutien financier, de formation des ressources humaines et de protection des droits de propriété intellectuelle pour les artistes et les entreprises créatives. On ne peut pas s’attendre à ce que des individus isolés créent une industrie. Pour avoir un "village culturel créatif vietnamien", nous avons besoin d’un écosystème - un espace créatif ouvert, des incubateurs d’idées, des fonds d’investissement pour les start-up culturelles, un réseau de connexion avec les centres créatifs régionaux comme Séoul, Bangkok, Tokyo ou Berlin.

La République de Corée y est parvenue en construisant le centre culturel K-Content Valley à Pangyo - un lieu où se rencontrent les entreprises de jeux, de cinéma, de musique, en lien avec les universités d’art et les instituts de recherche. Singapour a massivement investi dans le quartier artistique de Gillman Barracks et la Stratégie de développement de l’industrie créative, où se rassemblent artistes, producteurs et investisseurs. À partir de ce modèle, le Vietnam peut tout à fait développer des pôles industriels culturels à Hanoï, Hô Chi Minh-Ville, Dà Nang, Huê ou Cân Tho, en se basant sur les avantages existants en termes d’histoire, de population et de diversité culturelle régionale.

Cependant, l’intégration mondiale exige que nous ne nous contentions pas de préserver notre singularité, mais aussi de raconter notre histoire identitaire dans une langue internationale. C’est pourquoi il est nécessaire d’investir dans la traduction, les compétences narratives, la conception de produits et les plateformes technologiques. Un film sur le Têt traditionnel, s’il n’a pas de sous-titres de qualité, une bonne langue visuelle et un rythme narratif captivant, aura du mal à toucher le cœur du public international. Un produit artisanal raffiné, s’il manque d’une histoire culturelle qui l’accompagne, ne restera qu’une valeur matérielle sans pouvoir établir de lien spirituel.

Photo : VNA/CVN

Le Vietnam a besoin d’acteurs culturels qui ont l’esprit de "conteurs" pour leur nation. Ce ne sont pas seulement des artistes, mais aussi des créateurs stratégiques, des personnes qui savent insuffler l’âme nationale dans les produits, qui savent transmettre le message vietnamien dans chaque mot, chaque mélodie, chaque design.

Préserver l’identité ne signifie pas s’accrocher aux vieilles formes, mais conserver les valeurs, l’esprit, le courage et les émotions vietnamiennes, puis y insuffler la vitalité de l’époque. Ainsi, nous nous intégrerons réellement non pas en courant après le monde, mais en nous apportant nous-mêmes au monde.

Faire de l’industrie culturelle un moteur de développement

Pour que la culture devienne un moteur de développement, nous ne pouvons pas nous contenter de la préserver, de l’exposer ou de la représenter, mais nous devons la transformer en un atout économique, capable de générer de la valeur ajoutée, des emplois, des moyens de subsistance et une identité de marque nationale. L’industrie culturelle est le chemin pour y parvenir, où chaque valeur culturelle, lorsqu’elle est organisée de manière rationnelle, ne vivra pas seulement dans la mémoire, mais aussi dans la vie économique et sociale, liée à l’avenir de la nation.

Le monde l’a prouvé : les pays qui savent s’appuyer sur le soft power pour se développer auront une économie plus durable, plus flexible et plus innovante. En 2021, selon un rapport de l’UNESCO, les industries culturelles et créatives ont contribué à plus de 3% du PIB mondial, créé 30 millions d’emplois et représenté 6,2% du total des exportations mondiales. La République de Corée a généré plus de 12 milliards de dollars uniquement grâce au contenu culturel. Le Royaume-Uni a enregistré plus de 2 millions de personnes travaillant dans ce domaine, des cinéastes aux concepteurs de jeux, en passant par les médias et les artisans.

Au Vietnam, les potentiels initiaux sont clairement apparus. Rien que pour l’industrie cinématographique, les recettes au box-office en 2023 ont atteint près de 4.000 milliards de dôngs, principalement grâce à des films vietnamiens comme Nhà bà Nữ, Lật mặt 6: tấm vé định mệnh, Con Nhót mót chồng... avec des dizaines de millions de spectateurs nationaux. L’industrie de la mode vietnamienne connaît un développement rapide, avec une série de jeunes marques inspirées par la culture locale qui se produisent sur les podiums internationaux. Les festivals culturels, du Festival du café de Buôn Ma Thuột au Festival de Huế, en passant par la Semaine culturelle de l’ethnie Khmer à Trà Vinh, n’ont pas seulement une signification patrimoniale, mais sont aussi des événements qui stimulent le tourisme, la consommation et construisent l’identité locale.

Cependant, pour que l’industrie culturelle devienne véritablement un secteur économique clé, un investissement stratégique national est nécessaire. Tout d’abord, en ce qui concerne les institutions. L’État doit continuer à perfectionner le système juridique lié à la propriété intellectuelle, aux droits d’auteur, au développement des entreprises créatives et à la promotion de la transformation numérique dans le domaine culturel. La résolution N°33 énonce clairement l’exigence de développer l’industrie culturelle parallèlement à la construction d’un environnement humain et culturel sain, mais pour que la résolution prenne vie, des programmes d’action concrets sont nécessaires, avec des objectifs mesurables, des indicateurs économiques et des ressources d’investissement.

Photo : VNA/CVN

Ensuite, il y a la ressource humaine. Il ne peut y avoir d’industrie culturelle forte sans des créateurs ayant une double pensée économique et artistique. Les universités doivent innover dans la formation des filières culturelles - artistiques - médiatiques - design - gestion créative, en intégrant les connaissances du marché, du marketing et de la technologie dans les programmes d’enseignement. Il faut former une génération d’"entrepreneurs culturels", des personnes qui savent créer des entreprises à partir de la culture et s’enrichir grâce à l’intelligence vietnamienne.

En outre, il est nécessaire de développer un écosystème créatif local. Chaque province ou ville peut choisir un atout spécifique pour développer une industrie culturelle appropriée : Huê avec son patrimoine impérial et ses beaux-arts, Hoi An avec son artisanat et son architecture, Tây Nguyên (Hauts plateaux du Centre) avec ses festivals folkloriques, Hô Chi Minh-Ville avec sa musique et son cinéma modernes, Hanoï avec sa littérature, son théâtre et ses espaces créatifs. C’est ainsi que l’industrie culturelle sera liée au développement durable régional, ne laissant personne de côté dans le processus de création.

Enfin, l’industrie culturelle doit être placée sérieusement dans la stratégie de développement national. La culture ne peut être un "accessoire doux" en marge des axes de développement traditionnels. La culture doit être considérée comme une ressource solide, capable de créer des percées. Imaginez un Vietnam où les zones rurales développent le tourisme culturel communautaire ; où les villes deviennent des centres de design et de création de produits artisanaux de haute qualité ; où les produits, du nước mắm à l’áo dài (tunique traditionnelle), en passant par le théâtre classique (tuồng cổ), les jeux vidéo, le cinéma et la mode, sont tous exportés sous licence. Ce n’est pas de la science-fiction, mais une direction inévitable si nous savons entretenir la vision et agir avec persévérance.

En effet, dans un monde en constante évolution, ce qui fait la différence d’un pays n’est pas seulement ses ressources, sa technologie ou ses capitaux d’investissement, mais son âme culturelle. Le Vietnam possède un trésor culturel inestimable, mais ce n’est que lorsque ce trésor est ouvert par la clé de l’industrie créative que nous pourrons véritablement nous enrichir de nous-mêmes. L’industrie culturelle, si elle fait l’objet d’un investissement correct, est le chemin qui mènera le Vietnam à se développer non seulement par la vitesse mais par la profondeur de son identité.

Rayonner par l’identité, grandir par la créativité

Dans un monde compétitif et en constante évolution, où les nations ne se contentent pas de rivaliser en technologie et en finance, mais aussi en termes de rayonnement culturel, le Vietnam doit se forger une nouvelle position : une nation créative, identitaire, capable de toucher le cœur du monde par son âme culturelle.

L’industrie culturelle n’est pas seulement un nouveau domaine économique, mais une stratégie de développement globale, où se cristallisent l’art, la technologie, le marché et l’identité nationale. C’est le chemin pour préserver les racines dans le présent, élargir la vision sur le monde et nourrir la force interne de développement à long terme du pays. Loin d’être un concept étranger, l’industrie culturelle est présente dans chaque rythme de vie urbaine, dans chaque région rurale créative, dans l’histoire de chaque artiste, de chaque entrepreneur, de chaque produit fortement identitaire mais à l’allure moderne.

Mais pour que l’industrie culturelle devienne véritablement un nouveau pilier de développement du Vietnam, nous devons dépasser les anciennes façons de penser, nous avons besoin d’une vision institutionnelle à long terme, d’investissements systématiques dans les ressources humaines et l’environnement créatif. C’est une révolution non seulement d’outils, mais de pensée de développement - une pensée qui place la culture au centre de la stratégie nationale.

Lorsqu’un pays sait raconter son histoire de la meilleure, de la plus belle et de la plus authentique des manières, ce pays sera écouté, admiré et respecté. Le Vietnam a toutes les conditions pour devenir un tel pays : une profondeur de patrimoine, une aspiration à l’intégration et une jeune génération pleine d’énergie créative. La question qui reste est de savoir si nous osons donner à la culture un rôle digne dans le développement national. Si oui, l’industrie culturelle est la porte par laquelle le Vietnam entrera dans l’avenir - où l’identité nationale est le point d’appui et la créativité les ailes qui feront voler le pays loin.

NDEL/VNA/CVN