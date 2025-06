Clôture de la 46e réunion du Comité permanent de l’Assemblée nationale

Après six jours de travail, la 46 e réunion du Comité permanent de l’Assemblée nationale s’est achevée dans l’après-midi du 10 juin avec l’achèvement de l’ensemble de son programme.

Lors de la séance de clôture, le président de l’Assemblée nationale, Trân Thanh Mân, a souligné l’ampleur du travail accompli, avec de nombreuses questions complexes, à la fois urgentes et stratégiques, nécessitant une forte coordination interinstitutionnelle.

Au cours de cette réunion, le Comité permanent a examiné et donné son avis sur la révision de 28 projets de loi débattus lors de la première phase de la 9e session de l’Assemblée, en vue de leur adoption en deuxième phase.

Il a également convenu de soumettre à l’Assemblée nationale trois sujets majeurs : le projet de loi modifiant et complétant 11 lois dans les domaines militaire et de la défense, le projet de réorganisation des unités administratives de niveau provincial pour 2025, la politique d’investissement pour le projet de rocade N°4 de Hô Chi Minh-Ville.

Le Comité permanent a adopté une ordonnance modifiant l’article 10 de l’Ordonnance sur la population, ainsi que six résolutions. Il a également approuvé, en principe, des résolutions relatives à la réorganisation des unités administratives de niveau communal en 2025.

Les résultats de cette réunion constituent une étape importante dans la préparation de la deuxième phase de la 9e session de l’Assemblée nationale, qui débutera le 11 juin et devrait se clore le 27 juin.

Pendant cette phase, une nouvelle réunion du Comité permanent est prévue le 21 juin pour examiner plusieurs projets de loi et résolutions ainsi que pour traiter d’autres questions urgentes.

Plus tôt dans l’après-midi, le Comité permanent a aussi discuté du projet de loi modifiant et complétant certains articles de la Loi sur l’élection des députés à l’Assemblée nationale et des membres des Conseils populaires.

