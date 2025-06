Les Premiers ministres vietnamien et espagnol se rencontrent en marge de l’UNOC-3

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné que le Vietnam attache une grande importance à la coopération multiforme avec l’Espagne, premier partenaire stratégique du Vietnam au sein de l’Union européenne (UE), et souhaite la promouvoir davantage.

Photo : VNA/CVN

Les deux dirigeants ont discuté des moyens de concrétiser les résultats de la visite du Premier ministre Pedro Sanchez au Vietnam en avril, renforçant ainsi le partenariat stratégique Vietnam - Espagne de manière plus approfondie, plus concrète et plus efficace.

Ils ont affirmé que l’économie, le commerce et l’investissement constituent des piliers clés du partenariat stratégique Vietnam - Espagne, et ont convenu de mettre en œuvre efficacement l’Accord de libre-échange Vietnam - UE (EVFTA) et le protocole de coopération financière bilatérale récemment signé.

Les deux parties se sont engagées à convoquer prochainement la première session du Comité mixte de coopération économique, commerciale et d’investissement en 2025, afin d’exploiter pleinement le potentiel et la complémentarité des deux économies, et de porter le commerce bilatéral à plus de 8 milliards de dollars dans un avenir proche.

Le chef du gouvernement vietnamien a appelé l’Espagne à soutenir la ratification rapide par le Parlement européen de l’Accord de protection des investissements UE - Vietnam (EVIPA), ainsi qu’à plaider pour que la Commission européenne retire son "carton jaune" concernant les produits de la pêche vietnamiens.

Il a exhorté les deux parties à continuent de s’ouvrir mutuellement afin de diversifier leurs marchés, leurs produits et leurs chaînes d’approvisionnement, réduisant ainsi leur dépendance à un marché unique.

Il a indiqué que le Vietnam souhaitait envoyer une délégation de travail en Espagne afin de se renseigner sur son expérience et de renforcer la coopération dans le développement du secteur ferroviaire, tout en souhaitant que l’Espagne coopère au transfert de technologie et à la formation des ressources humaines dans ce domaine.

Le Premier ministre Pedro Sanchez s’est, pour sa part, mis d’accord avec les propos de son homologue vietnamien, affirmant que le renforcement de la solidarité et de la coopération entre les pays est essentiel dans le contexte actuel. Il a affirmé la volonté de l’Espagne de renforcer davantage ses relations bilatérales avec le Vietnam.

En tant que pays doté du deuxième plus long réseau ferroviaire à grande vitesse au monde, l’Espagne est prête à coopérer et à partager son expertise avec le Vietnam dans ce domaine, et se réjouit d’accueillir la délégation de travail vietnamienne.

Parallèlement, l’Espagne soutient le Vietnam dans le renforcement de son partenariat et de sa coopération globale avec l’UE, ainsi que dans l’exploitation du potentiel considérable de l’EVFTA, a-t-il ajouté.

Le Premier ministre Pedro Sanchez a invité le Premier ministre Pham Minh Chinh à participer à la 4e Conférence de haut niveau sur le financement du développement (FdD), organisée par l’Espagne, afin de poursuivre les discussions sur les domaines potentiels de coopération entre les deux pays.

À cette occasion, les deux dirigeants ont discuté des moyens de promouvoir le l’Agenda de développement durable de l’ONU, la conservation de la biodiversité marine, la gouvernance et la sécurité.

Ils ont réaffirmé l’importance du maintien de la paix, de la stabilité, de la sécurité et de la liberté de navigation et de survol en mer, y compris en Mer Orientale, dans le respect des intérêts des États côtiers conformément au droit international, notamment à la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM).

VNA/CVN