L’utilisation efficace de l’énergie et les technologies numériques au menu des députés

Les députés à plein temps ont donné lundi 9 juin leur avis sur l’amendement, l’explication et la finalisation du projet de loi modifiant et complétant des dispositions de la Loi sur l’utilisation économique et efficace de l’énergie lors de la 46 e session du Comité permanent de l’Assemblée nationale.

Le président de l’Assemblée nationale, Trân Thanh Mân, a déclaré que l’amendement et le complément de certaines dispositions de la loi étaient d’une importance capitale, car ils répondaient aux exigences de l’industrialisation et de la modernisation du pays.

Il a souligné la nécessité de promouvoir activement la transformation numérique dans l’audit et le suivi énergétiques ; de concrétiser la stratégie nationale de croissance verte pour la période 2021-2030, le Plan national de développement de l’électricité VIII, et les orientations du Parti en matière de développement durable et de sécurité énergétique dans un contexte d’intégration internationale ; de simplifier les procédures administratives ; et renforcer les mécanismes d’incitation dans ce cadre.

Il convient de veiller à la révision des réglementations relatives à la création d’un fonds pour la promotion d’une utilisation efficace et économique de l’énergie dans le projet de loi, ainsi qu’aux incitations financières, afin d’assurer la cohérence avec la loi sur le budget de l’État, la loi sur l’investissement public et la loi sur la fiscalité, a-t-il ajouté.

Le président de la Commission des sciences, des technologies et de l’environnement de l’Assemblée nationale, Lê Quang Huy, a souligné la nécessité d’inclure dans le projet de loi une réglementation sur l’étiquetage énergétique des matériaux de construction.

Il a souligné que cela fournit une base juridique au ministère de la Construction pour mettre en œuvre des mesures en faveur d’une utilisation économique et efficace de l’énergie dans le secteur de la construction, contribuant ainsi à améliorer la compétitivité des entreprises et à élargir les marchés vers la transition écologique.

Suite aux commentaires des députés de l’Assemblée nationale, le projet de loi a été examiné et révisé afin d’assurer la cohérence avec les réglementations concernées, tout en chargeant le ministère de la Construction de préciser les détails de cette disposition, a-t-il déclaré.

L’étiquetage énergétique des matériaux de construction étant une activité nouvelle, le projet de loi a introduit un cadre politique pour soutenir les entreprises, les organisations et les particuliers dans sa mise en œuvre.

La disposition relative à la création du fonds est essentielle pour institutionnaliser la résolution n°55-NQ/TW du Politburo sur les orientations de la stratégie de développement énergétique national jusqu’en 2030 avec une vision à l’horizon 2045, a déclaré Lê Quang Huy.

Les opérations du fonds encourageront l’investissement et l’utilisation de technologies et d’équipements économes en énergie, contribuant ainsi à accroître la productivité du travail, à transformer le modèle de croissance, à économiser l’énergie, à garantir la sécurité énergétique et à protéger l’environnement, a-t-il indiqué.

Le même jour, les députés ont également donné leur avis sur la révision, l’explication et la finalisation du projet de loi sur l’industrie des technologies numériques, en mettant l’accent sur les mécanismes de surveillance et de régulation de l’intelligence artificielle ; les politiques préférentielles pour certains projets d’investissement spéciaux ; et la formation des ressources humaines au déploiement et à l’utilisation des systèmes d’IA.

