Le Premier ministre Pham Minh Chinh rencontre les dirigeants de l’UE

Au cours de ces rencontres, le Premier ministre Pham Minh Chinh s’est dit convaincu que, sous la direction du président du Conseil européen, Antonio Costa, et de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, l’Union européenne (UE) surmontera les défis et continuera de prospérer.

Photo : VNA/CVN

Les dirigeants du Conseil européen et de la Commission européenne ont affirmé la haute estime de l’UE pour ses relations avec le Vietnam et ont exprimé leur volonté de les transformer en un partenariat stratégique global.

Concernant les priorités des relations Vietnam - UE pour les années à venir, le Premier ministre Pham Minh Chinh a proposé que les deux parties se concentrent sur le renforcement de leurs liens vers un partenariat stratégique global, en faisant progresser la ratification de l’Accord de protection des investissements UE-Vietnam (EVIPA). Il a appelé la Commission européenne à envisager de lever l’avertissement de "carton jaune" imposé aux produits de la pêche vietnamiens.

L’UE devrait renforcer ses liens avec l’Asie du Sud-Est, une région peuplée, jeune et en pleine croissance, dotée d’un fort potentiel de développement, a souligné le dirigeant vietnamien, affirmant que le Vietnam était prêt à servir de passerelle pour aider l’UE à approfondir ses relations avec la région.

Les dirigeants du Conseil européen et de la Commission européenne ont convenu de collaborer pour faire progresser les priorités de coopération bilatérale définies par le dirigeant vietnamien, notant que d’autres États membres de l’UE ratifieront prochainement l’EVIPA.

Dans un contexte d’incertitudes mondiales et régionales croissantes, les deux parties ont convenu de renforcer leur coordination afin de promouvoir la coopération multilatérale.

Photo : VNA/CVN

Les dirigeants de l’UE ont souligné que le renforcement des relations avec l’ASEAN, y compris le Vietnam, était une priorité pour l’UE. Ils ont réaffirmé la politique de l’UE visant à renforcer sa coopération avec les pays et les régions afin de promouvoir un monde multipolaire et d’éviter les confrontations. À cette fin, l’UE organise une série de sommets avec des pays et des régions, dont l’ASEAN.

Sur les questions régionales et internationales, ils ont salué l’approche constructive du Vietnam en matière de paix et de sécurité. Ils ont salué la position constante du Vietnam en faveur du respect des principes fondamentaux du droit international et de la Charte des Nations unies, notamment le règlement pacifique des différends, le respect de l’indépendance, de la souveraineté et de l’intégrité territoriale des nations, ainsi que son soutien à la position de l’ASEAN sur la Mer Orientale.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a saisi l’occasion pour inviter le président du Conseil européen, Antonio Costa et la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, ainsi que d’autres dirigeants de l’UE, à se rendre au Vietnam à un moment opportun. Les dirigeants de l’UE ont déclaré qu’ils organiseraient des visites au Vietnam dans les temps à venir.

VNA/CVN