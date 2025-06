Le président lituanien en visite au Vietnam, une étape historique

>> Le Premier ministre vietnamien rencontre son homologue lituanien à Davos

>> Le président lituanien effectuera une visite officielle au Vietnam

>> Vietnam - Lituanie : vers une relation de plus en plus substantielle, efficace et globale

À cette occasion, l’ambassadeur de Lituanie à Singapour, également accrédité au Vietnam, Darius Gaidys, a accordé une interview à l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA), qualifiant cette visite d’historique, car il s’agit de la première visite au Vietnam d’un chef d’État lituanien.

Cette visite vise à renforcer la coopération politique et à stimuler les relations économiques et commerciales bilatérales. L’un des temps forts sera le Forum d’affaires Lituanie - Vietnam, organisé à l’hôtel Melia, avec la participation de plusieurs entreprises lituaniennes, notamment dans les domaines des ports maritimes et de l’énergie.

En tant que membre de l’Union européenne (UE), la Lituanie estime que les deux pays peuvent pleinement tirer parti des accords tels que l’Accord de libre-échange et l’Accord de protection des investissements entre l’UE et le Vietnam (EVFTA et EVIPA), a-t-il déclaré, ajoutant que la visite présidentielle devrait servir de catalyseur pour dynamiser les échanges bilatéraux.

L’ambassadeur a souligné que le Vietnam est un partenaire important de la Lituanie dans la région, partageant des valeurs communes, notamment le respect du droit international et de l’ordre fondé sur des règles. Il a affirmé le soutien de la Lituanie à la position du Vietnam sur la Mer Orientale, rappelant l’importance de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM). Il a également souligné que la liberté de navigation et la sécurité maritime doivent être fondées sur le droit international - c’est l’intérêt commun des deux pays.

Photo : VNA/CVN

Concernant la transformation verte et numérique engagée par le Vietnam, l’ambassadeur a salué une orientation ambitieuse et encourageante. Il a affirmé la volonté de la Lituanie de partager son expérience dans le domaine de l’énergie verte et de coopérer face aux menaces non traditionnelles, notamment la cybersécurité.

L’ambassadeur a également reconnu le rôle croissant du Vietnam sur la scène internationale, notamment dans la lutte contre le changement climatique, un défi mondial exigeant une coopération sans frontières.

Sur le plan culturel, il a exprimé son souhait d’organiser des événements culturels lituaniens au Vietnam, de faire découvrir la cuisine lituanienne et de voir davantage de produits vietnamiens présents en Lituanie.

Enfin, il a souligné que le Vietnam possède une base solide en matière de production électronique, de services numériques et de ressources humaines dans les technologies de l’information, estimant qu’il ne s’agit que d’une question de temps avant que le pays ne devienne un pôle technologique régional majeur, attirant déjà l’attention de nombreuses entreprises lituaniennes.

VNA/CVN