Trân Thanh Mân préside une réunion sur la révision de la Constitution de 2013

Le président de l'Assemblée nationale (AN), Trân Thanh Mân, président du Comité chargé de rédiger les compléments et les amendements à la Constitution de 2013, a présidé ce lundi 9 juin à Hanoï la 3 e réunion de ce Comité.

Selon un rapport présenté à la réunion, un total de 280 226.909 avis d'organismes, d'organisations et de particuliers ont été recueillis sur l'ensemble du contenu et des dispositions du projet de résolution, avec un taux d'approbation de 99,75%. Il s'agit de la preuve la plus claire de la justesse de la politique du Parti et de l'Assemblée nationale concernant la modification et le complément de certains articles de la Constitution de 2013, et témoigne du fort consensus et de l'unité entre "la volonté du Parti et le cœur du peuple".

Selon le président de l'AN Trân Thanh Mân, les avis exprimés lors de la réunion étaient très enthousiastes, francs et concrets, clarifiant ainsi de nombreux contenus et servant de base à la réception et au perfectionnement du projet de résolution.

Il a souligné que la modification et la complément de certains articles de la Constitution de 2013 constituent une étape vers la concrétisation et l'institutionnalisation des résolutions du XIIIe Congrès national du Parti et sont mises en œuvre de manière sérieux, méthodique et responsable.

Il a appelé la Permanence de la Commission du droit et de la justice de l'AN à achever le projet de rapport d'explication et de réception. Elle doit finaliser le dossier du projet de résolution modifiant et complétant certains articles de la Constitution de 2013, et le soumettre à l'AN pour approbation dans les meilleurs délais, si possible d'ici le 16 juin 2025, afin de répondre aux progrès urgents de la mise en œuvre de la politique d'organisation et de rationalisation de l'appareil politique et de la mise en œuvre du modèle d'administration locale à deux niveaux.

VNA/CVN