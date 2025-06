Le Premier ministre Pham Minh Chinh rencontre le président des Palaos à Nice

Photo : Duong Giang/VNA/CVN

Lors de cette rencontre, le chef du gouvernement vietnamien a réaffirmé l'importance que le Vietnam accorde à ses relations avec les pays du Pacifique, y compris les Palaos. Il a exprimé le souhait de promouvoir une coopération approfondie, substantielle et efficace dans tous les domaines.

Le président des Palaos s'est réjoui de cette entrevue. Il a souligné que, bien que les relations entre les deux pays soient encore modestes, elles recèlent un fort potentiel de développement futur, notamment dans l'économie, le commerce, l'investissement, la connectivité aérienne, le tourisme et la coopération en matière de main-d'œuvre.

À cette occasion, les deux dirigeants ont convenu de charger leurs organes compétents d'examiner la possibilité de négocier et de signer des accords de coopération dans les domaines de la pêche, du travail et de l'exemption de visa pour les citoyens des deux pays. Ces mesures visent à faciliter l'élargissement de la coopération et des échanges entre les peuples.

Ils ont également convenu de renforcer leur coordination et leur soutien mutuel au sein des forums multilatéraux et sur les questions d'intérêt commun. Cela inclut la mise en avant de l'importance du respect du droit international, la promotion des relations entre le Vietnam, l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) et les États insulaires du Pacifique, ainsi que la coopération dans la lutte contre le changement climatique, la montée du niveau de la mer, et l'exploitation et la protection des ressources marines.

VNA/CVN