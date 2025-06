Le Premier ministre Pham Minh Chinh copréside le Sommet mondial des deltas

>> Le Premier ministre Pham Minh Chinh participe à l'ouverture de l'UNOC3

>> Le PM rencontre le président de l'Assemblée générale des Nations unies

>> Le PM Pham Minh Chinh rencontre le vice-président chinois Han Zheng

>> Le Premier ministre rencontre son homologue grec à Nice

Photo : VNA/CVN

L'événement a réuni près de 100 délégués, dont des dirigeants de pays possédant de grands deltas comme la France, les Pays-Bas, la Thaïlande ou le Bangladesh, ainsi que des représentants d'organisations internationales.

Bien qu'ils ne couvrent que 0,65% de la surface terrestre, les deltas abritent 4,5% de la population mondiale et produisent environ 6% de la production alimentaire mondiale.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné que les deltas sont le berceau de nombreuses civilisations humaines et constituent des espaces de vie essentiels. Pourtant, ils sont aujourd'hui en première ligne face aux impacts du changement cliamtique tels que l'élévation du niveau de la mer, l'affaissement des sols, l'érosion, la salinisation, la perte de biodiversité, la pollution environnementale. Ces phénomènes menacent directement la vie de centaines de millions de personnes.

Le Premier ministre a déclaré que l'adaptation au changement climatique dans les deltas n'est pas seulement une exigence urgente et objective, mais aussi une mission historique.

Il a partagé l'expérience du Vietnam, fondée sur le principe de "vivre en harmonie avec la nature" et le critère d'"intérêts partagés, objectifs multiples". Le Vietnam met en œuvre de manière synchrone et efficace des stratégies, politiques et solutions visant à mobiliser les ressources pour le développement des infrastructures ; à renforcer la résilience et la capacité d'adaptation au changement climatique ; à développer une agriculture verte, à transformer un million d'hectares de rizières en un modèle de production à haut rendement et à faibles émissions de carbone ; à intensifier la coopération transfrontalière et protéger les ressources en eau ainsi que les ressources halieutiques, avec le soutien des partenaires au développement et des organisations internationales.

Photo : VNA/CVN

Il a avancé cinq solutions stratégiques : une planification interrégionale et intersectorielle à long terme ; la valorisation des savoirs locaux associés aux sciences et technologies, à la transformation numérique et à l'intelligence artificielle ; le renforcement de la coopération internationale via un réseau mondial des deltas ; l'activation de mécanismes financiers verts, durables inclusifs et accessibles ; et l'élaboration de normes souples et efficaces pour les zones deltaïques.

Pham Minh Chinh a réaffirmé la position constante du Vietnam en tant que bon ami, partenaire fiable et membre actif et responsable de la communauté internationale dans la protection et le développement des deltas pour s'adapter au changement climatique.

En conclusion, le Premier ministre vietnamien a lancé un appel à l'unité et à la coopération entre les nations, tant en matière de vision que d'action, afin que les deltas demeurent à jamais une base stable et solide pour les moyens de subsistance et la vie des populations. Il a souligné que ces régions constituent un don précieux et fertile de la nature, essentiel au développement pérenne et à la prospérité des nations et des peuples du monde entier.

VNA/CVN