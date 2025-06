Le Vietnam parmi les premiers pays à ratifier l’Accord sur la haute mer

>> Le PM vietnamien souligne la position de l'ASEAN sur les océans lors de l'UNOC3

>> Le Premier ministre vietnamien rencontre le secrétaire général des Nations unies

>> Le Premier ministre Pham Minh Chinh rencontre les dirigeants de l’UE

>> Le Premier ministre Pham Minh Chinh rencontre le président Emmanuel Macron

Photo : VNA/CVN

Le Premier ministre Pham Minh Chinh, aux côtés de dirigeants mondiaux, a participé le 9 juin à une cérémonie spéciale visant à encourager et à promouvoir la signature de l’Accord sur la conservation et l’utilisation durable de la biodiversité marine dans les zones ne relevant pas de la juridiction nationale (également appelé Accord sur la haute mer), considéré comme le document le plus important sur la mer depuis le début du XXIe siècle. L’événement s’est tenu en marge de la 3ᵉ Conférence des Nations unies sur l’océan (UNOC3) à Nice, en France.

La cérémonie du "Traité international spécial" a été solennellement organisée par les Nations unies (ONU) afin de promouvoir l’Accord sur la haute mer et d’encourager les pays à y adhérer. Elle a réuni 35 pays ayant déjà signé ou déposé des instruments de ratification ou d’approbation de l’accord à l’occasion de cette troisième session de l’UNOC.

Au début de l’événement, le président français Emmanuel Macron a convié les dirigeants des pays participants et le secrétaire général des Nations unies, António Guterres, à une photo de groupe, symbolisant la détermination de la communauté internationale à préserver et exploiter durablement la biodiversité marine.

Le vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères Bùi Thanh Son a remis le document d’approbation de l’accord à Elinor Jane Britt Hammarskjöld, secrétaire générale adjointe et conseillère juridique des Nations unies, marquant l’approbation officielle du gouvernement vietnamien à l’Accord sur la haute mer.

Photo : VNA/CVN

Le Vietnam fait partie des premiers pays à avoir signé l’accord dès le jour de son ouverture, et figure parmi les premières nations à avoir finalisé les procédures internes d’adhésion. Ce geste fort illustre l’engagement actif et responsable du Vietnam au sein de la communauté internationale, aux côtés des autres nations, pour relever les défis mondiaux liés aux océans. La participation du Premier ministre Pham Minh Chinh et de la haute délégation vietnamienne à cette cérémonie témoigne de la volonté ferme du Vietnam de contribuer à la construction d’un océan pacifique, prospère et exploité de manière durable.

Lors de la conférence, la communauté internationale a exprimé le souhait d’atteindre rapidement le seuil de 60 ratifications pour permettre l’entrée en vigueur officielle de l’Accord sur la haute mer dès cette année.

L’Accord sur la haute mer constitue une étape historique dans les efforts collectifs de la communauté internationale pour protéger l’environnement marin, conformément au Programme de développement durable à l’horizon 2030, et en particulier à l’Objectif de Développement durable N°14, consacré à la conservation et à l’utilisation durable des océans et des ressources marines.

Il s’agit du troisième accord négocié et adopté dans le cadre de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982, réaffirmant l’importance de cette convention en tant que cadre juridique global régissant toutes les activités maritimes, y compris l’exploitation, la répartition équitable des bénéfices et la conservation des ressources génétiques marines en haute mer.

L'accord entrera en vigueur 120 jours après le dépôt des instruments de ratification ou d'approbation par 60 pays.

VNA/CVN