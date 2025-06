Le Premier ministre vietnamien rencontre le secrétaire général des Nations unies

Pham Minh Chinh et António Guterres ont exprimé leur satisfaction de se retrouver à l’occasion de cet événement important. Le secrétaire général des Nations unies a affirmé que les rencontres et les contacts avec les dirigeants vietnamiens, notamment le Premier ministre Pham Minh Chinh, lors de conférences internationales, sont devenus une tradition pour les Nations unies et le Vietnam.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a salué le succès de l’ UNOC-3, a hautement apprécié le rôle du secrétaire général et des organes des Nations unies dans la promotion du développement durable et de la coopération maritime, et a exprimé sa profonde gratitude aux Nations unies pour leur soutien à l’œuvre de rénovation et de développement du Vietnam au cours de près de 40 dernières années.

Il a affirmé que le Vietnam attache de l’importance et soutient le rôle central des Nations unies dans la gouvernance mondiale. Il a souligné que le Vietnam continuera de soutenir le multilatéralisme et le droit international, de contribuer aux efforts mondiaux visant à promouvoir le dialogue et la coopération et à réformer efficacement les Nations unies.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a demandé aux Nations unies de continuer à soutenir le Vietnam pour renforcer le développement de son économie maritime, améliorer sa résilience, sa réponse aux catastrophes naturelles, son adaptation au changement climatique et sa transition énergétique.

Le secrétaire général António Guterres a félicité le Vietnam pour ses réalisations en matière de développement socio-économique ; il a estimé que le Vietnam représente un modèle de paix et de développement durable ; et a contribué à élever la voix et à renforcer le rôle des pays en développement.

Il a souhaité collaborer étroitement avec le Vietnam pour mettre en œuvre les résultats importants obtenus lors de l’UNOC-3, contribuant ainsi à la paix, à la stabilité et au développement inclusif et durable dans le monde.

Le secrétaire général des Nations unies a exprimé son plein accord avec la vision du Premier ministre Pham Minh Chinh et son approche globale et inclusive pour répondre aux nouveaux enjeux mondiaux.

Les deux dirigeants ont convenu de renforcer davantage les relations ASEAN - Nations unies ; de promouvoir le rôle de passerelle de l’ASEAN dans la promotion du dialogue et de la coopération dans un contexte d’évolutions mondiales et régionales complexes, marquées par de nombreuses contradictions et conflits.

À cette occasion, le Premier ministre Pham Minh Chinh a remercié le secrétaire général des Nations unies d’avoir accepté l’invitation à se rendre au Vietnam et à coprésider la cérémonie de signature de la Convention des Nations unies sur la cybercriminalité en octobre 2025 à Hanoï.

VNA/CVN