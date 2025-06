Le PM vietnamien souligne la position de l'ASEAN sur les océans lors de l'UNOC3

Lors de la session plénière de la 3ᵉ Conférence des Nations unies sur l'Océan (UNOC3) tenue à Nice, en France, le Premier ministre (PM) vietnamien Pham Minh Chinh a prononcé un discours important au nom de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN), tout en partageant la vision du Vietnam sur la conservation et l'utilisation durable des océans et des ressources marines.

Le dirigeant vietnamien a souligné la position géographique vitale de l'ASEAN, qui est depuis des générations au cœur de l'Asie maritime – un point de convergence des flux commerciaux, des cultures et de la coopération depuis des siècles.

La Mer Orientale, en particulier, est l'une des zones maritimes les plus stratégiques au monde, abritant des voies de navigation essentielles, de riches écosystèmes marins et constituant une source de subsistance, d'identité culturelle et de sécurité pour des centaines de millions de personnes, a-t-il déclaré.

Il a toutefois souligné que, comme de nombreuses autres régions du monde, les mers de l'ASEAN sont confrontées à de graves défis. Le changement climatique, l'élévation du niveau de la mer, la perte de biodiversité, la pollution marine, la surpêche et l'escalade des tensions géopolitiques compromettent progressivement la santé des océans et érodent la confiance entre les nations.

Pour relever ces nouveaux défis, le Premier ministre Chinh a défini quatre orientations prioritaires communes aux pays de l'ASEAN. Premièrement, les océans doivent toujours être préservés en tant qu'espace de paix, de coopération au développement et de responsabilité partagée. Deuxièmement, il est essentiel de promouvoir une approche mondiale cohérente et des efforts régionaux en matière de gouvernance océanique et maritime. Troisièmement, les océans et les mers doivent être définis comme un moteur essentiel d'un développement prospère. Quatrièmement, il est nécessaire de renforcer la gouvernance mondiale des océans, fondée sur la coopération plutôt que sur la concurrence, afin d'accélérer la réalisation de l'Objectif de développement durable (ODD) n° 14.

Il a également exprimé l'espoir de l'ASEAN que l'UNOC3 inspirera la solidarité par des engagements forts et favorisera les partenariats stratégiques comme catalyseur d'actions transformatrices pour des océans bleus.

Dans un discours de suivi, le Premier ministre Chinh a présenté un paradoxe et lancé un avertissement sérieux. Bien que les océans et les mers couvrent plus de 70% de la surface de la Terre et constituent le plus grand écosystème de la "Planète bleue", l'ODD 14 sur la conservation et l'exploitation durable des océans est le moins financé des 17 Objectifs de développement durable des Nations Unies.

Préserver et exploiter durablement l'océan bleu

Le Premier ministre a appelé la communauté internationale à agir plus rapidement, plus fermement et plus résolument, et à conjuguer les efforts des pays, des régions et du monde entier pour préserver et exploiter durablement l'océan bleu.

Pour ce faire, a-t-il déclaré, il est nécessaire d’appliquer avec persistance et cohérence une approche scientifique et dialectique universelle, globale et mondiale, fondée sur les principes d'équité, d'égalité, d'inclusion, de coopération au développement et d'harmonisation des intérêts, par le biais de mécanismes, de politiques, de solutions et d'actions spécifiques.

Le dirigeant vietnamien a également proposé six orientations principales : s'appuyer sur des fondements scientifiques combinés à l'expérience populaire dans l'élaboration des politiques ; promouvoir la science, la technologie, l'innovation et la transformation numérique pour créer un nouvel élan en faveur du développement d’une économie marine durable ; libérer, mobiliser et utiliser efficacement les ressources pour le développement de l'économie marine ; adopter une approche globale et multisectorielle de la gouvernance du développement marin et océanique ; promouvoir la connectivité interrégionale, internationale et intercontinentale afin de former un réseau de centres économiques bleus régionaux et mondiaux ; et promouvoir la solidarité et la coopération internationale pour la conservation et le développement durable des mers et des océans.

Réaffirmant la position constante du Vietnam, qui se veut un ami et un partenaire fiable, actif et responsable de la communauté internationale, le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné que le pays travaillait avec ses partenaires pour prendre des mesures globales et énergiques à différents niveaux afin d'atteindre l'objectif de conservation et d'exploitation durable du milieu marin (ODD 14).

Lors de la conférence, le Premier ministre a annoncé que le Vietnam avait pris 15 engagements volontaires dans divers domaines de la gouvernance des mers et des océans.

En conclusion, il a appelé chacun à agir ensemble et à faire preuve d'unité, de responsabilité, d'anticipation et de créativité afin que l'océan soit à jamais un espace de paix, de coopération, de développement et de prospérité pour les générations actuelles et futures.

