Le Premier ministre vietnamien rencontre son homologue des Îles Salomon

La rencontre constitue le premier contact direct entre les hauts dirigeants des deux pays depuis de nombreuses années. Le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné que, dans le cadre de sa politique d'amitié et de partenariat fiable avec tous les pays, le Vietnam souhaitait promouvoir l'amitié et la coopération avec les nations du Pacifique, dont les Îles Salomon. Dans cet esprit, le Premier ministre Pham Minh Chinh a respectueusement invité le Premier ministre Jeremiah Manele à se rendre prochainement au Vietnam.

Le Premier ministre des Îles Salomon, Jeremiah Manele, a exprimé son souhait de se rendre prochainement au Vietnam afin de s'inspirer de son expérience en matière de développement. Il a indiqué que les Îles Salomon visaient à sortir du groupe des pays les moins avancés et considéraient le Vietnam comme un marché très important pour le commerce et le tourisme.

Il a également appelé les entreprises vietnamiennes à investir aux Îles Salomon et s'est engagé à créer des conditions favorables et à intensifier les échanges entre les peuples. Il a en outre accepté d'envisager une exemption de visa pour les citoyens vietnamiens.

Jeremiah Manele a respectueusement invité le Vietnam à envoyer une délégation au Sommet des îles du Pacifique, événement annuel qui se tiendra aux Îles Salomon cette année.

Les deux dirigeants ont convenu de renforcer leurs relations politiques et diplomatiques par l'échange de délégations, notamment à haut niveau et d'élargir leur coopération dans des domaines tels que l'économie, le commerce, l'investissement, l'agriculture, l'aquaculture, l'éducation et le tourisme afin de renforcer la compréhension et les liens entre les peuples des deux pays.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a affirmé que le Vietnam était prêt à soutenir les Îles Salomon dans la formation de leurs ressources humaines et le partage d'expériences en matière de développement socio-économique.

Les deux parties souhaitent renforcer leur coopération dans des domaines d'intérêt commun, notamment la protection du milieu marin et le développement durable. Le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné l'engagement du Vietnam à mettre en œuvre l'Objectif de développement durable N°14 (ODD 14) relatif à la conservation et à l'exploitation durable des océans, des mers et des ressources marines, et a partagé son expérience en matière de gestion et de protection des ressources aquatiques.

Le Premier ministre des Îles Salomon a salué les efforts du Vietnam et a proposé que les deux pays renforcent leur coopération bilatérale afin d'échanger des informations et des techniques et de se soutenir mutuellement dans les projets liés aux mers et aux océans.

Les deux dirigeants ont discuté de plusieurs questions internationales et régionales d'intérêt commun et ont convenu de renforcer la coordination au sein des forums régionaux et internationaux et de soutenir leurs candidatures respectives au sein des organisations internationales.

