Cuisse de porc mijotée aux champignons parfumés

La cuisse de porc mijotée aux champignons parfumés est un plat traditionnel vietnamien, où la viande de porc est doucement cuite dans une sauce riche et savoureuse. Les champignons parfumés apportent une profondeur de goût. Ce plat est généralement servi avec du riz blanc.

Pour quatre personnes

Préparation : 30 minutes

Marinade : 2 heures

Cuisson : 45 minutes

Ingrédients

- 1 kg de cuisse de porc

- 200 g de champignons parfumés

- Sel, vinaigre, gingembre écrasé, sauce aux huîtres, sucre cassonade, cannelle en poudre, badiane en poudre, jus de noix de coco

Réalisation

- Laver la cuisse de porc puis la garder entière ou la couper en gros morceaux selon le désir. Personnellement, je la garde entière pour faciliter la cuisson. Dans une marmite remplie d’eau bouillante, verser 2 cuillères à café (c.à.c) de sel + 1 verre de vinaigre (ou l’alcool de riz blanc) + 1 morceau de gingembre écrasé puis la bouillir dans 2-3 minutes pour enlever la mauvaise odeur. Sortir, laver à l’eau et égoutter.

- Peler et hacher finement les échalotes.

- Dans un récipient, disposer la cuisse, ajouter 1 cuillère à soupe (c.à.s) de sauce aux huîtres + 3 échalotes finement hachées + 1 c.à.s de sucre cassonade + 1/2 c.à.c de cannelle en poudre + 1/2 c.à.c de badiane en poudre. Avec des gants de cuisine, bien frotter les épices sur la cuisse de porc. Laisser mariner pendant 2 heures au frais.

- Mettre les champignons parfumés dans de l’eau pendant 20 minutes puis couper le pied et égoutter.

- Dans une poêle/un wok, verser 3 c.à.s de l’huile à feu doux puis faire frire la cuisse de porc jusqu’à ce qu’elle devienne dorée et bien parfumée. Cela rend la couenne moins graisseuse et apporte plus de goût après la cuisson. Sortir.

- Toujours dans cette poêle/ce wok, à feu vif, garder un peu d’huile puis ajouter l’échalote finement hachée mélanger quelques secondes puis verser les champignons parfumés et faire sauter pendant 1-2 minutes.

- Dans un autocuiseur, poser la cuisse/morceaux de porc puis verser 1 c.à.s de fond de volaille, 500 ml d’eau ou jus de noix de coco, morceaux de carotte. Après l’ébullition, poursuivre la cuisson au frémissement pendant 40-45 minutes. Avant de servir, ouvrir le couvercle, rectifier le goût et verser les tiges de ciboulettes dans le bouillon, remettre le couvercle 1-2 minutes puis sortir et présenter la viande dans une grande assiette avec les champignons parfumés, morceaux de carotte et les tiges de ciboulettes. Servir chaud.

* Note : une cuisson dans une marmite normale dure une heure.

Bon appétit !

Source : Nguyên Van Thang/CVN

https://authentikvietnam.com/