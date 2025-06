Dà Nang se prépare à devenir un centre financier international

De nombreux experts nationaux et étrangers estiment que le Vietnam est sur la bonne voie dans sa stratégie de développement d’un centre financier international (CFI), avec des implantations à Dà Nang et à Hô Chi Minh-Ville.

Le modèle de zonage fonctionnel permet à ces deux villes de valoriser leurs atouts spécifiques et de se compléter stratégiquement.

Selon Lê Trung Chinh, président du Comité populaire de Dà Nang, la ville a déjà préparé le terrain pour l’établissement du CFI. Si le calendrier est respecté, l’Assemblée nationale approuvera le cadre juridique du CFI à sa session de fin juin.

Richard Dean McClellan, fondateur et directeur général de RMAC Advisory, LLC, salue la décision du Vietnam de répartir les fonctions entre Hanoï, Hô Chi Minh-Ville et Dà Nang. Hanoï conserve son rôle de centre politique et administratif ; Hô Chi Minh-Ville reste le cœur financier et économique du pays ; et Dà Nang se positionne comme laboratoire d’initiatives innovantes grâce à sa situation stratégique au Centre du pays.

Grâce à son emplacement géographique avantageux, ses infrastructures modernes, son cadre de vie attractif et son dynamisme économique, Da Nang dispose de solides atouts pour devenir un pôle financier régional.

Selon le Professeur associé et Docteur Dang Tùng Lâm, de l’Université d’économie relevant de l’Université de Dà Nang, la création d’une zone franche constitue une étape stratégique pour favoriser le développement financier et commercial international.

Actuellement, Dà Nang est un pionnier dans trois domaines clés : la finance verte en lien avec les objectifs de développement durable ; le financement du commerce via les zones franches à réglementation souple ; et la finance numérique grâce au modèle de "sandbox" permettant de tester de nouveaux produits et services financiers.

Le "sandbox" joue ainsi un rôle de catalyseur pour l’innovation. Selon Ben El-Baz, directeur général du groupe HashKey (Hong Kong, Chine), il offre aux start-ups fintech la possibilité d’expérimenter sans les contraintes réglementaires du système financier traditionnel, tout en favorisant la coopération entre secteur privé et autorités publiques pour affiner les cadres juridiques.

Le Vietnam figure parmi les premiers pays de la région à introduire le "sandbox" dans la réglementation bancaire. Toutefois, comme l’a souligné le professeur associé et docteur Phan Dung, de l’Université du commerce extérieur, ce mécanisme doit encore être élargi et approfondi.

Ces initiatives illustrent une approche équilibrée alliant développement des infrastructures et expérimentation institutionnelle. Le choix d’un modèle à plusieurs sites vise à désengorger les pôles existants et à renforcer la capacité d’adaptation aux évolutions mondiales. Dà Nang y joue un rôle de "laboratoire ouvert", où sont testées des innovations institutionnelles, technologiques et financières avant leur déploiement national.

Pour assurer l’efficacité du modèle, il est essentiel de bien définir les rôles de chaque site et de réaliser des investissements cohérents, tant dans les infrastructures matérielles (logistique, transport intelligent, zones urbaines spécialisées) qu’immatérielles (ressources humaines, technologies numériques, institutions souples). Selon Richard McClellan, une mise en œuvre coordonnée pourrait permettre au Vietnam d’acquérir une nouvelle position sur la scène financière mondiale d’ici 10 à 15 ans.

Dà Nang n’a pas vocation à devenir un centre financier global, mais peut ouvrir de nouvelles perspectives. Une stratégie cohérente, une action souple et une coopération ouverte seront déterminantes pour que la ville contribue au développement durable du secteur financier vietnamien dans les années à venir.

