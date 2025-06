Lang Son : des mesures proactives pour fluidifier le commerce transfrontalier

Conformément à la dépêche officielle n°79/CD-TTg du 31 mai 2025 du Premier ministre, relative à la mise en œuvre proactive de mesures visant à garantir la production, la transformation, la consommation et l'exportation des produits agricoles, les agents aux postes-frontières de la province de Lang Son (Nord) ont simultanément déployé des mesures de régulation et de gestion des véhicules transportant des marchandises importées et exportées, assurant ainsi un écoulement stable des flux commerciaux.

Photo : VNA/CVN

Afin de garantir un dédouanement rapide, les gardes-frontières ont activement organisé la régulation et la circulation des véhicules transportant des marchandises d’import-export.

En particulier, pour accélérer les procédures douanières, les agents du poste-frontière international de Huu Nghi promeuvent la transformation numérique à l’aide de machines et d’équipements modernes. Ils assurent également le traitement des formalités d'importation et d'exportation pour les entreprises et les propriétaires de marchandises en dehors des heures de bureau.

Grâce à ces efforts, au cours des cinq premiers mois de 2025, les Douanes de Huu Nghi ont traité plus de 21.000 déclarations d'importation et d'exportation, pour un chiffre d'affaires total dépassant 1,3 milliard de dollars. Les recettes fiscales ont dépassé 2.500 milliards de dôngs, soit près de 96 millions de dollars, en hausse de 10% par rapport à la même période l’an dernier.

Selon le Comité de gestion de la zone économique frontalière de Dông Dang - Lang Son, de janvier à début juin 2025, le chiffre d’affaires total des importations et exportations aux postes-frontières de Lang Son a dépassé 34 milliards de dollars, soit une hausse de 36% en glissement annuel.

Les véhicules transportant des produits agricoles et des fruits frais destinés à l’exportation bénéficient d’un dédouanement rapide, garantissant le respect des procédures d’inspection et de quarantaine, ainsi que le maintien de l’ordre aux points de passage.

Dans un esprit de service optimal des activités d'import-export, en particulier pour les produits agricoles, la flexibilité et la coordination efficace entre les autorités de Lang Son contribuent à maintenir la fluidité de la chaîne d'approvisionnement, évitant ainsi la congestion et les perturbations dans le commerce des fruits frais et autres produits agricoles.

VNA/CVN