Cà Mau encourage les recherches scientifiques au service de l’agriculture durable

La province de Cà Mau (Sud) soutient et stimule la recherche scientifique, l'innovation et la transition numérique dans le but de renforcer la compétitivité pour une croissance économique durable, en particulier dans les secteurs porteurs de la province.

Selon Trân Van Trung, directeur du Service provincial de la science et de la technologie, ces derniers temps, la recherche scientifique, le développement technologique, l’innovation et la transformation numérique dans la province ont reçu une attention et des directives régulières des dirigeants provinciaux et ont obtenu des résultats positifs.

La province a investi dans un laboratoire pluridisciplinaire, incluant les domaines d’analyse, de contrôle et d’inspection (biologie et chimie). La compétence d’inspection a été reconnue par le ministère des Sciences et des Technologies en matière de tests de sécurité alimentaire, services de surveillance environnementale, normes de mesure et de qualité. Les activités de vérification du fonctionnement, calibrage, test des instruments de mesure, et normes de mesure ont été approuvées par le Département général des normes et de la qualité.

Photo: CTV/CVN

En outre, les activités de recherche, de transfert et d’application des résultats scientifiques et technologiques à la production et à la vie ont également connu certaines réalisations. Des exemples typiques incluent l’application de la biotechnologie utilisant des méthodes in vitro dans la sélection de cultures tissulaires pour produire des variétés hybrides de bananiers et d’acacias, dans la production de produits biologiques et la préservation des ressources phytogénétiques comme source de matériaux exempts de maladies et économiquement précieux, adaptés aux conditions naturelles de la province.

Au cours de la période 2020-2024, la province s’est concentrée sur la mise en œuvre de la recherche, de l’application et de la réplication des tâches scientifiques et technologiques dans tous les domaines de la vie sociale. Elle a réalisé cinq thèmes et projets au niveau ministériel, 83 au niveau provincial et 101 au niveau local. Parmi eux, de nombreux projets remarquables dans le domaine de l’aquaculture ont contribué à améliorer la productivité et la production de crevettes, apportant une grande contribution à la croissance économique de la province.

Protéger les propriétés intellectuelles communautaires

Depuis 2020, le Département de la propriété intellectuelle du ministère de la Science et de la Technologie a délivré des certificats de protection de la propriété intellectuelle communautaire pour deux indications géographiques, sept marques certifiées et deux marques collectives dans la province. En plus des organisations et des particuliers de la province qui ont enregistré et obtenu 324 certificats de protection, la province a soutenu 45 entreprises dans le développement de la propriété intellectuelle en contrôlant et en évaluant la qualité des produits, en élaborant des normes de base, en évaluant la qualité selon les normes et réglementations, en créant des codes-barres et en concevant des étiquettes de produits.

Photo: CTV/CVN

Pour atteindre l’objectif de croissance du PIB de 8% en 2025, la province de Cà Mau a mis en œuvre de nombreuses activités, notamment le scénario de croissance du PIB de la province pour 2025 et la période 2026-2030. En conséquence, la province est déterminée à promouvoir la recherche, l’application, le transfert de la science et de la technologie, ainsi que la transformation numérique dans les activités de production pour améliorer la qualité des variétés végétales, du bétail et des produits aquatiques dans les secteurs de la pêche, de l’agriculture et de la foresterie. Parallèlement, Cà Mau vise à développer des services de transport multimodaux et de logistique basés sur l’application de la science et de la technologie pour améliorer la capacité, l’efficacité, la qualité des services de transport et réduire les coûts logistiques.

Avec cette détermination, afin de créer une percée pour promouvoir le développement de la science, de la technologie, de l’innovation et de la transformation numérique, contribuant à améliorer la compétitivité et le développement durable de la province, Trân Van Trung a souligné que dans les temps à venir, la province se concentrera sur les domaines clés nécessitant des investissements prioritaires, tels que l’application de la biotechnologie dans l’agriculture, les soins de santé et l’industrie de transformation, la production de variétés végétales et animales à haut rendement, la technologie de transformation agricole et médicinale. La province fera des recherches et appliquera la science et la technologie à la production et à la vie pour s’adapter au changement climatique, développer l’économie marine et les énergies renouvelables, ainsi que l’innovation et le transfert de technologie pour valoriser les produits forts de la province.

Truong Giang/CVN