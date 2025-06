Vietnam et Nouvelle-Zélande visent 3 milliards d'USD d'échanges commerciaux en 2026

>> Le Vietnam renforce ses relations avec la Nouvelle-Zélande

>> La Nouvelle-Zélande mobilise plus de 617.000 USD d'aides au Vietnam

>> Entre le Vietnam et la Nouvelle-Zélande, un partenariat dynamique et croissant

Photo : Duong Giang/VNA/CVN

Bùi Thanh Son s’est félicité du développement dynamique des relations bilatérales, notamment après l'élévation de leurs relations au niveau de Partenariat stratégique global lors de la visite du Premier ministre néo-zélandais, Christopher Luxon, au Vietnam en février 2025.

Les deux parties sont convenues de concentrer leurs efforts sur la mise en œuvre efficace des accords et résultats obtenus à l’occasion de cette visite, en particulier l’élaboration rapide d’un programme d’action pour concrétiser le nouveau cadre de partenariat renforcé.

Le responsable vietnamien a suggéré que la Nouvelle-Zélande ouvre davantage son marché aux produits agricoles vietnamiens afin de diversifier les chaînes d’approvisionnement, d’atteindre un chiffre d’affaires bilatéral de 3 milliards de dollars d’ici 2026, et de doubler les investissements croisés ; il a également appelé à la poursuite de l’aide publique au développement (APD) au Vietnam et au renforcement de la coopération dans le domaine de l’éducation.

Le ministre néo-zélandais Winston Peters a salué le rôle actif du Vietnam en tant que coordinateur des relations ASEAN - Nouvelle-Zélande, exprimant son souhait de voir les deux parties approfondir davantage leur coopération en vue d’établir prochainement un partenariat stratégique global ASEAN - Nouvelle-Zélande.

Les deux responsables ont également discuté du renforcement de la coordination et du soutien mutuel dans les forums multilatéraux et les organisations internationales, notamment du soutien à la candidature du Vietnam à des postes clés au sein des Nations unies, de la promotion de la coopération entre la Nouvelle-Zélande et les mécanismes sous-régionaux du Mékong, ainsi que de celle entre le Vietnam et les pays insulaires du Pacifique.

VNA/CVN