Le Vietnam consolide sa position d'exportateur de riz sur le marché canadien

Alors que le Canada cherche à diversifier ses sources d'approvisionnement et à réduire sa dépendance envers un seul partenaire, les entreprises vietnamiennes du secteur rizicole se voient offrir une occasion en or d’accroître leur part de marché.

Selon Trân Thu Quynh, conseillère commerciale à l'ambassade du Vietnam au Canada, ce pays est l'un des sept plus grands importateurs mondiaux de riz. Sa demande annuelle est d'environ 500 millions de dollars et est en constante augmentation. De plus, le Canada compte environ 7 millions de personnes d'origine asiatique, ce qui contribue à cette forte demande.

Cependant, plus de 50% des importations canadiennes de riz proviennent actuellement des États-Unis. Le Vietnam commence tout juste à accroître sa présence sur le marché canadien, notamment grâce à l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTTP) et à la popularité croissante du riz ST25.

Ces dernières années, le Bureau commercial du Vietnam au Canada a activement soutenu les exportateurs nationaux ainsi que les entreprises vietnamiennes à l’étranger dans l’import-export de riz, avec pour objectif de porter la part de marché actuelle du Vietnam au Canada à plus de 2%.

Certaines entreprises vietnamiennes basées à l’étranger, comme KD Trading, ont importé du riz ST25, contribuant ainsi à renforcer la notoriété de la marque vietnamienne au Canada. Le Vietnam figure désormais parmi les cinq premiers exportateurs de riz vers le marché canadien.

Lors du récent Salon SIAL à Toronto, la marque de riz vietnamienne Lotus a fortement intéressé les importateurs canadiens. Leurs produits, notamment le riz au jasmin, le riz à sushi japonais et le riz ST25, connaissent un succès croissant dans les grandes villes canadiennes.

Vu Thi Huê, directrice des ventes de Lotus, a confirmé que son entreprise exportait déjà du riz au Canada. Elle espère que ces salons commerciaux leur permettront d'atteindre plus de clients et partenaires, afin d'augmenter les exportations et de satisfaire la forte demande canadienne.

Hua Van Hao, président de Kien Fat Trading, a souligné le fort potentiel des exportations agricoles vietnamiennes vers le Canada, en particulier pour le riz et ses produits dérivés comme les nouilles. Il a estimé que les produits vietnamiens pouvaient concurrencer efficacement ceux des pays voisins comme la Thaïlande.

Dans un contexte d’incertitudes commerciales mondiales incitant le Canada à diversifier ses marchés, les exportateurs agricoles vietnamiens, notamment dans le secteur du riz, sont encouragés à saisir cette opportunité. Tirer pleinement parti des accords de libre-échange entre les deux pays sera essentiel pour accroître rapidement les exportations alimentaires du Vietnam vers le Canada.

