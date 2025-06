Le PM exhorte les entreprises à connecter les économies vietnamienne et française

Le chef du gouvernement a souligné la bonne relation entre le Vietnam et la France en évoquant des symboles marquants tels que le réseau ferroviaire, le pont Long Biên et divers monuments architecturaux et culturels.

Il a déclaré que le Vietnam ambitionne de devenir un pays développé à revenu élevé d’ici 2045. À cette fin, le pays vise un taux de croissance d’au moins 8% d’ici 2025, puis une croissance à deux chiffres les années suivantes.

Le Vietnam se concentre sur des avancées stratégiques : des institutions rationalisées, des infrastructures fluides et des ressources humaines qualifiées, associées à une gouvernance intelligente, qui devraient contribuer à réduire les coûts de conformité et de logistique, à baisser les prix des produits et à accroître la compétitivité des biens et des entreprises vietnamiens, a-t-il fait savoir.

Le Vietnam s’efforce également de bâtir une économie indépendante et autonome, tout en poursuivant activement et proactivement une intégration internationale vaste, substantielle et efficace, a-t-il ajouté.

Des domaines prioritaires

Il a exhorté les entreprises à se concentrer sur les domaines où l’une possède des atouts et l’autre une demande, par le biais de projets concrets couvrant l’intelligence artificielle (IA), la recherche et la production de puces semi-conductrices, les technologies de l’information, les transports et la logistique, la réponse au changement climatique, l’agriculture propre et de qualité, la transition énergétique, le développement urbain et l’architecture, les échanges culturels, le tourisme, les industries culturelles, ainsi que le développement de l’espace maritime, de l’espace extra-atmosphérique et de l’espace souterrain.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a appelé les entreprises françaises à renforcer leur coopération et leurs investissements avec le Vietnam, à renforcer les transferts scientifiques et technologiques, à soutenir la formation des ressources humaines et à accroître l’utilisation des intrants vietnamiens.

Il a déclaré que les entreprises et les citoyens des deux pays devraient continuer à s’appuyer sur les solides fondations des relations franco-vietnamiennes pour rendre la coopération bilatérale plus concrète et efficace, contribuant ainsi à promouvoir un développement vert, rapide et durable, ainsi que la prospérité des deux nations.

Lors du forum, des représentants de ministères, de secteurs, d’associations professionnelles et d’entreprises des deux pays ont présenté leur potentiel, leurs atouts et leur volonté de nouer des partenariats dans divers domaines tels que l’énergie, les télécommunications, les affaires maritimes, l’industrie pharmaceutique, l’agriculture et l’application des technologies agricoles.

À cette occasion, le Premier ministre Pham Minh Chinh a assisté à la signature de six protocoles d’accord dans les domaines de l’aviation, des technologies, de la pharmacie, des transports et de l’énergie.

Plus précisément, Vietnam Airlines et Safran Electronics & Defence, filiale du groupe Safran, ont signé un accord de location d’un système d’analyse de données de vol pour la période 2026-2030. Le groupe ING LLC a notamment accepté d’apporter un soutien financier de 1,5 milliard de dollars au projet d’avion monocouloir de la compagnie nationale.

Le vietnamien FPT et Airbus ont signé un accord de coopération sur la transformation numérique. FPT devient ainsi officiellement un partenaire technologique stratégique mondial d’Airbus, ouvrant la voie à son engagement dans les projets informatiques mondiaux d’Airbus dans des domaines clés tels que le service client, le big data et le développement de logiciels cloud.

La Compagnie générale des produits pharmaceutiques du Vietnam (Vinapharm) et le groupe Opella ont convenu d’augmenter la participation de Vinapharm dans Sanofi Vietnam JSC.

Parallèlement, la Compagnie générale maritime du Vietnam (VIMC) et HDF Energy coopéreront au développement de l’hydrogène et des piles à combustible dans le secteur maritime vietnamien.

De plus, Wealth Power Vietnam Group et Hydrogène de France SA (HDF Energy) s’associeront pour la recherche et le développement d’une usine de production d’hydrogène.

La coopération en matière d’économie, de commerce, d’investissement et de développement a toujours été un pilier essentiel des relations bilatérales. La France est actuellement le quatrième partenaire commercial du Vietnam et le deuxième investisseur parmi les États membres de l’UE. Les échanges commerciaux bilatéraux ont connu une croissance constante au fil des ans, dépassant les 5,4 milliards de dollars en 2024.

Cependant, les deux pays disposent d’un potentiel et d’une marge de manœuvre importante en matière de coopération économique, commerciale et d’investissement.

Les dirigeants de haut niveau des deux pays ont récemment convenu de mettre en œuvre et de tirer pleinement parti de l’Accord de libre-échange UE - Vietnam (EVFTA), tout en promouvant le commerce et l’investissement, en particulier dans les secteurs où l’une des parties possède des atouts et l’autre une demande.

