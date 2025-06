De nombreux signaux positifs stimulent la croissance économique

Photo : Công Mao/VNA/CVN

Le bilan économique montre la détermination du gouvernement à atteindre l'objectif de croissance de 8% pour cette année afin de créer une dynamique de croissance à deux chiffres pour les années à venir.

Ce bilan témoigne d'une forte reprise et d'une croissance stable, notamment dans les domaines de la production industrielle, du commerce et des investissements, de l'attraction des investissements directs étrangers (IDE) et du chiffre d'affaires à l'exportation, qui progressent considérablement.

Selon l’Office général des statistiques, en mai et au cours des cinq premiers mois de 2025, l'économie vietnamienne a enregistré de nombreux indicateurs de croissance positifs. La production industrielle a maintenu sa dynamique de croissance. L'indice de production industrielle (IPI) a augmenté de 4,3% en mai par rapport au mois précédent et de 9,4% sur un an. L'industrie manufacturière, en particulier, a progressé de 10,8 %, contribuant significativement à la croissance globale.

Parallèlement, l'indice des directeurs d'achat (PMI) est passé de 45,6 points en avril à 49,8 points en mai, reflétant la confiance des entreprises dans la reprise. Le chiffre d'affaires total des ventes au détail de biens et de services à la consommation a augmenté de 10,2% en mai. Le nombre de visiteurs internationaux au Vietnam a dépassé 9,2 millions, en hausse de 21,3% sur la même période, confirmant l'attractivité du secteur touristique dans le processus de reprise.

Les IDE, un point positif

Le décaissement des capitaux d'investissement public s'est également amélioré, atteignant plus de 24% du plan.

Les investissements directs étrangers (IDE) continuent d'être un point positif. Au cours des cinq premiers mois de l'année, le total des capitaux nouvellement enregistrés, ajustés et apportés pour l'achat d'actions a atteint 18,4 milliards de dollars, un record en cinq ans, en hausse de 51% sur la même période. Le capital réalisé a notamment atteint 8,9 milliards de dollars, en hausse de près de 8%. Singapour, la Chine et le Japon restent les principaux investisseurs.

Les importations et les exportations ont également maintenu une forte dynamique de croissance. Le chiffre d'affaires total au cours des cinq premiers mois a atteint près de 356 milliards de dollars, en hausse de 15,7%. Les exportations ont dépassé 180 milliards de dollars, en hausse de 14% ; les importations ont augmenté de 17,5%, portant l'excédent commercial à près de 4,7 milliards de dollars.

Photo : Trân Viêt/VNA/CVN

Par ailleurs, l'indice IPC moyen au cours des cinq premiers mois est resté dans les limites de sécurité. Plus précisément, l'IPC de mai 2025 a augmenté de 0,16% par rapport au mois précédent, principalement en raison de la hausse des prix des loyers, des matériaux d'entretien des logements, de l'électricité et des restaurants. En mai, l'IPC a augmenté de 1,53% par rapport à décembre 2024 et de 3,24% par rapport à la même période l'an dernier. En moyenne, l'IPC des cinq premiers mois de l'année a augmenté de 3,21 % par rapport à la même période l'an dernier.

Lors de la récente réunion périodique du gouvernement en mai, le Premier ministre Pham Minh Chinh a clairement défini les principales tâches et solutions à accomplir en juin et à venir. Il s'agit notamment de la promotion de la croissance, du renouvellement des moteurs de croissance traditionnels, de l'augmentation drastique des recettes, de la réduction des dépenses et, bien sûr, d’une réduction de 10% des dépenses ordinaires pour les grands projets, ainsi que de la promotion de nouveaux moteurs de croissance tels que les sciences, les technologies et l'innovation.

Le chef du gouvernement a également demandé de maintenir la stabilité macroéconomique, de maîtriser l'inflation et de garantir les grands équilibres de l'économie, de mener une politique monétaire proactive, flexible, rapide, efficace, harmonieuse et synchrone, en coordination avec une politique budgétaire expansionniste raisonnable, ciblée et clé.

Afin de maintenir la stabilité macroéconomique à venir, le ministère des Finances a proposé à la Banque d'État d'utiliser efficacement les outils de gestion pour réguler les taux de change et les taux d'intérêt de manière appropriée.

Par ailleurs, le ministère de l'Industrie et du Commerce est appelé à garantir l'approvisionnement national en essence ; à élaborer des plans d'approvisionnement et de régulation des sources d'électricité afin de garantir la fourniture d'électricité et à mettre en œuvre efficacement le plan de planification et de mise en œuvre du VIIIe Plan énergétique ajusté.

Les ministères, les agences et les localités surveillent de près les fluctuations des prix des biens essentiels, mettent en place rapidement des solutions appropriées pour gérer et contrôler les prix, assurer la stabilité du marché et prévenir la spéculation, la manipulation des prix, etc.

Parallèlement, le ministère des Finances assure les ressources budgétaires de l'État pour mettre en œuvre les principales politiques et stratégies du Parti et de l'État ; gère rigoureusement les sources de recettes, en particulier celles provenant du commerce électronique et de la restauration ; achève la mise en œuvre des factures électroniques en juin 2025.

VNA/CVN