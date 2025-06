Vietnam - États-Unis

L’USABC et les entreprises américaines invités à soutenir les négociations commerciales

En visite de travail aux États-Unis, le ministre de l'Industrie et du Commerce, Nguyên Hông Diên, a rencontré Jeffrey Pearlman, président du Fonds Warburg Pincus et du Conseil d'affaires États-Unis - ASEAN (USABC).

Le ministre a souligné que les États-Unis sont l’un des principaux partenaires économiques du Vietnam. Les relations économiques entre les deux pays sont complémentaires et contribuent au développement durable, en ligne avec les efforts du Vietnam visant à développer une économie indépendante, autonome et à promouvoir l’intégration internationale.

Nguyên Hông Diên a appelé au soutien de l’USABC et des entreprises américaines dans les négociations en cours pour un accord commercial réciproque, ainsi qu’à leur coopération dans la promotion des opportunités d’investissement et d’affaires au Vietnam.

De son côté, Jeffrey Pearlman a indiqué que le Vietnam est actuellement le deuxième plus grand marché de Warburg Pincus en Asie. Il a réaffirmé l’engagement à long terme de son fonds au Vietnam et sa volonté de soutenir le renforcement des relations économiques bilatérales.

Il a également annoncé son intention de discuter prochainement avec les responsables américains afin de plaider pour un accord commercial équilibré et harmonieux entre le Vietnam et les États-Unis ; un renforcement de la coopération États-Unis – ASEAN, région stratégique pour Washington ; une évaluation objective du déficit commercial, considérant les différences de niveaux de développement économique entre les deux pays.

L’USABC s’est engagé à accompagner le Vietnam dans la stabilité macroéconomique et le développement durable.

Le même jour, le ministre Nguyên Hông Diên a également échangé avec l’American Apparel & Footwear Association (AAFA - Association américaine de l'habillement et de la chaussure), ainsi qu’avec des groupes américains majeurs tels que Gap, Levis Strauss, Harnes Brands, Under Armour...

Le ministre a réaffirmé la disponibilité du Vietnam à être un partenaire fiable dans la chaîne d’approvisionnement mondiale et a exprimé le souhait de renforcer la coopération pour un commerce équitable et durable.

Il a par ailleurs invité les associations et groupes américains à transmettre aux autorités américaines le message suivant : le partenariat stratégique intégral entre les deux pays favorise un environnement propice aux investissements américains au Vietnam. La coopération avec le Vietnam apportera des intérêts stratégiques à long terme, tout en contribuant à rendre les échanges commerciaux plus équilibrés, harmonieux et durables.

Le Vietnam devrait être traité comme un partenaire commercial prioritaire des États-Unis. Le Vietnam propose que les États-Unis collaborent avec lui pour résoudre les problèmes économiques et commerciaux actuels, reconnaissent rapidement le Vietnam comme économie de marché et retirent le pays des listes D1 et D3 limitant l'exportation de produits de haute technologie. Cela contribuera à apporter des avantages concrets aux deux pays à court et à long termes.

