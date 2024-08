Parcours patrimonial au travers le Viêt Bac

Le Viêt Bac, berceau de la révolution vietnamienne, se compose de six provinces du Nord : Cao Bang, Bac Kan, Lang Son, Thái Nguyên, Tuyên Quang et Hà Giang. Il se développe de plus en plus, en valorisant ses patrimoines historiques. Petit retour aux sources.

>> L’union de ses provinces fera la force du Viêt Bac

Étant une région regroupant tous les trois facteurs de la victoire - le temps, le terrain favorable et la concorde humaine -, le Viêt Bac a eu l’honneur d’être choisi par le Parti, le gouvernement et le Président Hô Chi Minh comme base révolutionnaire pour diriger l’insurrection générale et la résistance contre le colonialisme français. Chacun de ses sites historiques est étroitement lié aux grands événements de l’histoire nationale. C’est un haut lieu de la révolution qui remplit de fierté les Vietnamiens.

Capitale de la résistance

Dans le mouvement de lutte pour la libération nationale au début du XXe siècle, les provinces de Cao Bang, Bac Kan, Lang Son, Thái Nguyên, Tuyên Quang et Hà Giang étaient des zones stratégiques. C’est en 1941, sous la direction directe du leader Nguyên Ái Quôc, (le futur Président Hô Chi Minh), que la base de résistance Cao - Bac - Lang fut créée, devenant le berceau de la force de la libération nationale.

Cao Bang est fière d’avoir accueilli le retour au pays du Président Hô Chi Minh après plus de 30 ans d’activités à l’étranger, à la recherche de la voie du salut national. C’est également là que les leaders de notre Parti, avec l’Oncle Hô, dirigèrent le mouvement révolutionnaire de la période pré-insurrectionnelle. De nombreuses formations politiques et militaires eurent lieu dans les forêts de Cao Bang et Bac Kan. La victoire de la bataille de Phai Khat - Nà Ngân à Cao Bang en décembre 1944 sonna une poussée révolutionnaire, dégageant la vague révolutionnaire à venir.

Le 4 juin 1945, le Comité central du Viêt Minh (Front de l’indépendance du Vietnam) convoqua une conférence pour proclamer la création de la Zone de libération comprenant six provinces : Cao Bang, Bac Kan, Lang Son, Thái Nguyên, Hà Giang et Tuyên Quang. Cette dernière fut choisie comme sa capitale, avec la commune de Tân Trào, district de Son Duong, comme “quartier général” (QG).

Le parcours historique de l’Oncle Hô et de sa délégation de Pác Bó (à Cao Bang) à Tân Trào (Tuyên Quang) représentait tout un processus de formation et de développement de la lutte pour la libération nationale, guidée par la soif de liberté.

À Tân Trào, les Congrès nationaux du Parti et de Tân Trào ont été organisés respectivement du 13 au 15 août et le 16 août 1945. De nombreuses décisions importantes déterminant le destin de la nation vietnamienne y furent prises. Répondant à l’appel du Président Hô Chi Minh, les habitants de tout le pays, du Nord au Sud, menèrent l’insurrection générale. La Révolution d’Août 1945 aboutit à la victoire, ouvrant une page d’or dans l’histoire révolutionnaire du Vietnam.

Promouvoir la tradition révolutionnaire

Selon Lê Thi Thu Hông, Docteure à l’Académie nationale de politique Hô Chi Minh, le succès de la Révolution d’Août a reflété la vision stratégique du leader Hô Chi Minh et la glorieuse histoire de la lutte pour la libération nationale de la révolution vietnamienne. Cette victoire a également montré l’importance de la base de résistance du Viêt Bac, de Tuyên Quang en particulier.

Pendant les neuf ans de résistance contre le colonialisme français, avec les autres provinces du Viêt Bac, Tuyên Quang fut le refuge de l’Oncle Hô, du Comité central du Parti, du gouvernement, de l’Assemblée nationale ainsi que des dirigeants du Parti et de l’État. C’était également le lieu où le peuple de tout le pays plaçait sa foi inébranlable. Comme l’a affirmé l’Oncle Hô : “La révolution a réussi grâce au Viêt Bac, la résistance vaincra donc grâce au Viêt Bac”.

Plus tard, Tuyên Quang a de nouveau été choisie par le Président Hô Chi Minh et le Comité central du Parti comme le QG de la résistance ; le lieu de travail des dirigeants du Parti, de l’Assemblée nationale, du gouvernement, du Front de la Patrie ; et le siège de la plupart des agences et services centraux. C’est ici que le Président Hô Chi Minh vécut et travailla pendant près de six ans, dans différents lieux. Tân Trào, Kiên Đài, Kim Bình, Kim Quan, Hùng Loi, Bình Yên, My Bang..., chacun de ces sites est d’importance historique pour la nation.

On peut dire que, lié à la longue résistance anti-française, le Viêt Bac est la région la plus riche en sites historiques et révolutionnaires du Nord du pays. Sa beauté culturelle semble renforcée par la tradition révolutionnaire, amplifiant la fierté d’une région historique du peuple vietnamien.

Phuong Nga/CVN