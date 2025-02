La presse néo-zélandaise souligne la visite du PM Christopher Luxon au Vietnam

Photo : VNA/CVN

L’article sur beehive.govt.nz a précisé que cette mise à niveau a été annoncée lors de la visite du Premier ministre néo-zélandais Christopher Luxon au Vietnam alors que les deux pays célèbrent 50 ans de relations diplomatiques.

Les deux dirigeants ont discuté des possibilités de développer et d’approfondir davantage les relations entre la Nouvelle-Zélande et le Vietnam dans les domaines de l’économie, du commerce et de l’investissement, de la défense et de la sécurité, de l’éducation et des relations interpersonnelles dans le cadre du nouveau partenariat.

Le journal cite les remarques du Premier ministre Christopher Luxon soulignant que le renforcement des relations avec le Vietnam est extrêmement important pour l’avenir économique de la Nouvelle-Zélande, avec davantage d’opportunités pour les entreprises du pays d’accéder à ce marché crucial.

Le chef du gouvernement néo-zélandais s’est réjoui que lui et son homologue vietnamien Pham Minh Chinh aient convenu de porter les relations entre les deux pays à un niveau supérieur - un partenariat stratégique global, le plus haut niveau de partenariat avec le Vietnam. C’est une manière appropriée de commencer l’année anniversaire 2025, a-t-il ajouté.

Photo : VNA/CVN

Cette élévation significative des relations est une étape majeure et démontre le haut niveau de confiance, d’ambition et d’alignement stratégique entre les deux pays. Le Vietnam est l’étoile montante de l’Asie et les opportunités de travailler ensemble sur des objectifs communs sont énormes, a ajouté le dirigeant néo-zélandais.

Il a déclaré que l’accord montre également la priorité que son gouvernement accorde aux relations avec l’Asie du Sud-Est - une région cruciale pour le plan de la Nouvelle-Zélande visant à développer son économie, à créer des emplois et à augmenter les revenus.

D’autres médias néo-zélandais de premier plan, notamment rnz.co.nz, 1news.co.nz et scoop.co.nz, ont également présenté l’annonce, soulignant l’élévation des relations bilatérales.

Selon la presse néo-zélandaise, la Nouvelle-Zélande est le 10e pays avec lequel le Vietnam a élevé ses relations à un partenariat stratégique global. Les remarques du Premier ministre Christopher Luxon ont été largement citées, soulignant les efforts continus de la Nouvelle-Zélande pour renforcer les liens avec les pays clés qui joueront un rôle de plus en plus important dans la région et dans le monde dans les années à venir.

Les médias ont également largement couvert la cérémonie d’accueil du Premier ministre Christopher Luxon à Hanoï, ses entretiens avec son homologue vietnamien Pham Minh Chinh et les principales déclarations faites par les deux dirigeants.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné que le nouveau partenariat renforcerait la confiance politique et approfondirait la coopération, répondant aux aspirations communes des peuples des deux nations dans un esprit de respect du droit international.

Dans le même temps, le Premier ministre Christopher Luxon a réitéré que le nouveau partenariat apporterait des avantages tangibles à la Nouvelle-Zélande et créerait des perspectives prometteuses pour le développement économique futur du pays.

VNA/CVN